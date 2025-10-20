Κατεχόμενα: Στις 7 Νοεμβρίου η απόφαση για τους πέντε Ελληνοκύπριους

Στις 7 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη πρώτου βαθμού». Η ημερομηνία ορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της «ακροαματικής διαδικασίας» το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την οποία οι συνήγοροι υπεράσπισης και η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασαν τις τελικές τους αγορεύσεις.

Οι δικηγόροι των πέντε Ελληνοκυπρίων ζήτησαν την αθώωση των πελατών τους, αντικρούοντας το «κατηγορητήριο» με σειρά επιχειρημάτων. Κεντρικό σημείο της υπεράσπισης ήταν ότι η περιοχή όπου έγινε η σύλληψη δεν αποτελεί «στρατιωτική ζώνη», αλλά μια περιοχή που χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες πολίτες. Όπως είπαν, δεν υπήρχε καμία «στρατιωτική» δραστηριότητα στην εν λόγω τοποθεσία.

Επιπλέον, οι δικηγόροι αμφισβήτησαν την επάρκεια και τη σαφήνεια της σήμανσης. Ανέφεραν ότι οι πινακίδες που υπήρχαν στην περιοχή δεν υποδείκνυαν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελούσε «στρατιωτική» ζώνη, αλλά ότι οι «στρατιωτικές» περιοχές βρίσκονταν στα πλάγια και στο πίσω μέρος. Έθεσαν μάλιστα το ερώτημα: «Αν και το μπροστινό τμήμα είναι στρατιωτική ζώνη, πού ακριβώς αρχίζουν τα όριά της;».

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε και στην «κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας», ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι παλαιότερα υπήρχε πινακίδα επί του δρόμου, η οποία όμως αφαιρέθηκε. «Αν υπήρχε λόγος, γιατί την αφαίρεσαν; Αυτό αποδεικνύει ότι η περιοχή δεν είναι πλέον στρατιωτική», τόνισαν.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέβαλαν οι δικηγόροι ήταν η έλλειψη ενδελεχούς έρευνας από την πλευρά της «κατηγορούσας» αρχής. Σημείωσαν ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι προσκόμισαν ειδικό εμπειρογνώμονα, που κατέθεσε για τη σημασία μιας τέτοιας εξέτασης. Κατηγόρησαν επίσης την «εισαγγελία» ότι οι μάρτυρες, που παρουσίασε, «στρατιώτες» και «αστυνομικοί», δεν ήταν αμερόληπτοι και ότι δεν προσκομίστηκε κανένας ανεξάρτητος μάρτυρας.

Από την πλευρά της, η «κατηγορούσα αρχή» επέμεινε ότι η περιοχή είναι στρατιωτική ζώνη και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν πολίτες ως μάρτυρες. Απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μεροληψίας των μαρτύρων της και, κάνοντας αναφορά σε σχετικούς «νόμους και κανονισμούς», ζήτησε από το «δικαστήριο» την επιβολή της δέουσας ποινής για τις παραβάσεις που, κατά την άποψή της, διέπραξαν οι κατηγορούμενοι.

Μετά τις τελικές αγορεύσεις, το «δικαστήριο» ανέβαλε τη συνεδρίαση και όρισε την 7η Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., ως την ημερομηνία για την ανακοίνωση της τελικής του απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» που σχετίζονται με την «παράνομη είσοδο» στα κατεχόμενα και την «παραβίαση στρατιωτικής ζώνης».

Πηγή: ΚΥΠΕ