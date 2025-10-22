Καταδίκη Κύπρου στο ΕΔΑΔ για τη μη καταληφθείσα έδρα της Αλληλεγγύης στις εκλογές 2016

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) καταδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του δικαιώματος σε ελεύθερες εκλογές, σε σχέση με τη μη καταληφθείσα βουλευτική έδρα του Κινήματος Αλληλεγγύη στις εκλογές του 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η βούληση του λαού στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μάϊου 2016 ματαιώθηκε εξαιτίας της αδυναμίας του Κράτους να επιλύσει το νομοθετικό κενό που εντοπίστηκε μετά από την αποτυχία πλήρωσης μη καταληφθείσας βουλευτικής έδρας πριν από την έναρξη της βουλευτικής περιόδου».

Η υπόθεση

Η υπόθεση Georgios Papadopoulos v. Cyprus, αφορά τη γνωστή εκλογική εκκρεμότητα που δημιουργήθηκε όταν η Ελένη Θεοχάρους, εκλεγείσα βουλεύτρια με το Κίνημα Αλληλεγγύη, επέλεξε να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην καταλάβει την έδρα της στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρώτος επιλαχών ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ανακηρύχθηκε βουλευτής στη θέση της.

Ωστόσο, το Εκλογοδικείο ακύρωσε την ανακήρυξή του, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε σαφής νομοθετική πρόνοια για πλήρωση έδρας που δεν είχε καταληφθεί πριν από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Η έδρα παρέμεινε κενή και η υπόθεση επανήλθε δύο ακόμη φορές, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου και του Συντάγματος. Και στις τρεις περιπτώσεις, το Εκλογοδικείο ακύρωσε την εκλογή του κ. Παπαδόπουλου, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ, η αδυναμία του κράτους να επιλύσει εγκαίρως και αποτελεσματικά το ζήτημα παραβίασε το Άρθρο 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κατοχυρώνει το δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το ενδεχόμενο μη κατάληψης μιας έδρας πριν την έναρξη της βουλευτικής περιόδου δεν ήταν απρόβλεπτο και ότι οι Αρχές όφειλαν να εξεύρουν θεσμική λύση αμέσως μόλις ανέκυψε το πρόβλημα.

Η αδράνεια αυτή, σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, οδήγησε τόσο τον αιτητή όσο και τους ψηφοφόρους σε «νομικό αδιέξοδο», αφήνοντας την κοινοβουλευτική έδρα κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ματαιώνοντας ουσιαστικά τη βούληση των πολιτών όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές της 22ας Μαΐου 2016.

Το Δικαστήριο επιδίκασε στον κ. Παπαδόπουλο 8.000 ευρώ ως αποζημίωση για μη χρηματική ζημιά.