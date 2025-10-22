Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έφτασε στην Κύπρο ο Χασίμ Ντιαν: Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του τον Αύγουστο του 2025.

Ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (SRSG) και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), κ. Χασίμ Ντιαν, έφτασε στην Κύπρο για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

Ο κ. Ντιαν διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του τον Αύγουστο του 2025.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του, ο κ. Ντιαν ανέφερε:

«Είναι τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι στην Κύπρο ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους τους εταίρους μας σε ολόκληρη την Κύπρο».

Ο κ. Ντιαν διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς σχέσεις και έχει διατελέσει σε ανώτερες ηγετικές θέσεις στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Δείτε φωτογραφίες: 






Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΟΗΕΟΥΝΦΙΚΥΠ

