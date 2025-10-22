Ανησυχίες ΠΕΟ για εργατικά ατυχήματα

Υπόμνημα, στο οποίο εκφράζουν την ανησυχία τους για τα εργατικά ατυχήματα που σημειώνονται και ιδιαίτερα για τα θανατηφόρα και σημειώνουν την ανάγκη για εντατικοποίηση δράσεων που θα βελτιώνουν ουσιαστικά την κατάσταση και θα οδηγούν στην έμπρακτη υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία, παρέδωσαν το απόγευμα σε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να παραδοθεί στον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Παναγιώτου οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση της ΠΕΟ, που έγινε με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

Στο υπόμνημα τους οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, με επικεφαλής την ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, οι οποίοι πραγματοποιήσαν πορεία από το οίκημα της συντεχνίας στο Υπουργείο Εργασίας, προβαίνουν σε σειρά εισηγήσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων, την ανάγκη όλοι οι εργοδότες, με σχετική νομοθεσία, να υποχρεώνονται να παρέχουν κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε όλους τους εργαζόμενους, από την πρώτη μέρα εργασίας, σε εργάσιμο χρόνο και χωρίς απώλεια μισθού, και την προσπάθεια που γίνεται πιλοτικά για υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία και η έκδοση Safe-pass, ως προϋπόθεση για να εργοδοτηθούν στον κλάδο, ώστε αυτή να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση και να διασυνδεθεί και με τα επαγγελματικά προσόντα.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι, σύμφωνα με ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία, μόνο το 43% των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν μέτρα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους εμπλέκουν τους εργαζόμενους στη λήψη αποφάσεων, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 55% κάτι που φανερώνει έλλειψη κουλτούρας σεβασμού στους εργαζόμενους.

Επίσης, η ΠΕΟ ζητεί όπως ενισχυθεί η στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με ικανοποιητικό αριθμό επιθεωρητών καθώς και εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των διαδικασιών που αφαιρούν χρόνο από την καθ’ αυτή επιθεώρηση, επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των διαταγμάτων για την επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων, τη δημιουργία του αναγκαίου μηχανισμού για τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου για την υποχρεωτική Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη, την ταυτοποίηση με τον κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την πρόσθετη λήψη άμεσων μέτρων για την εκλογή επιτροπών ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Στο υπόμνημα της προς τον Υπουργό Εργασίας, η ΠΕΟ ζητεί επίσης τα εξώδικα πρόστιμα που επιβάλλει το ΤΕΕ να αναθεωρηθούν δραστικά προς τα πάνω, αφού, όπως αναφέρει, το σημερινό τους ύψος δεν είναι αποτρεπτικό προς τον εργοδότη για να μην παρανομεί, και τη δημιουργία στρατηγικής για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε ψηφιακές εργασίες με προτεραιότητα στους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού.

Η συντεχνία αναφέρει ότι η Κύπρος βρίσκεται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διενέργεια τακτικών εκτιμήσεων κινδύνου στους χώρους εργασίας, γι' αυτό επιβάλλεται μεγαλύτερος έλεγχός της εφαρμογής της νομοθεσίας που υποχρεώνει τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων και την περιοδική τους αναθεώρηση.

«Με βάση μελέτη η Κύπρος είναι μια από τις χώρες όπου η παραγωγικότητα και η υγεία των εργαζομένων θα επηρεαστεί έντονα τα επόμενα χρόνια από τη θερμική καταπόνηση», αναφέρει και προσθέτει ότι «αυτή η διαπίστωση κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσα το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση να γίνει και αποτελεσματικό».

Πηγή: ΚΥΠΕ