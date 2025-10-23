Ακιντζί: Έκλεισε τα σχόλια στη σελίδα του στο Fb - Ο λόγος που αναφέρει σε ανάρτησή του

Κλείνει την σελίδα του στην πλατφόρμα Facebook σε σχόλια, λόγω προσβλητικών σχολίων «μιας ομάδας που έχουν έλλειψη ηθικής και ιδεών» που προχωρούν σε επιθέσεις «χαμηλού επιπέδου» στον ίδιο, την οικογένειά του και στους Τ/κ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του σήμερα ο Μουσταφά Ακιντζί.

Ο πρώην ηγέτης των Τ/κ αναφέρει στην εν λόγω ανάρτηση ότι χρησιμοποιεί την σελίδα εδώ και χρόνια και ακόμη και κατά τη διάρκεια της δικής του προεκλογικής εκστρατείας, δεν σκέφτηκε ποτέ να την κλείσει σε σχόλια.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως «προέδρου», συνέχισε, χρησιμοποιούσε επίσης το Twitter, το Instagram και παρόμοιες πλατφόρμες μέσω της ομάδας κοινωνικής δικτύωσης που είχε. Από τότε που αποχώρησε από την θέση του ηγέτη της Τ/κ κοινότητας μοιράζεται τις σκέψεις του αποκλειστικά στο Facebook, εξηγεί, και το κάνει σπάνια.

«Φυσικά, προσπάθησα να εκφράσω τις απόψεις μου κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας. Ωστόσο, χιλιάδες τρολ, που δεν σχετίζονται με την κοινότητά μας και είναι προφανές από πού προέρχονται, συνεχίζουν τις επιθέσεις χαμηλού επιπέδου προς εμένα, την οικογένειά μου και τους Τουρκοκύπριους, δημοσιεύοντας ακόμη και κάτω από σχόλια ατόμων που συμμερίζονται τις απόψεις μου, τις πιο άθλιες προσβολές».

Ο κ. Ακιντζί γράφει ότι είναι «αδύνατο να επιτρέψω σε αυτήν την ομάδα, που στερείται ηθικής και ιδεών, να μολύνει περαιτέρω τη σελίδα μου κι εκφράζει την πεποίθηση ότι «οι σκεπτόμενοι και ευσυνείδητοι άνθρωποι που ακολουθούν αυτήν τη σελίδα με καλή πίστη θα κατανοήσουν την απόφασή μου».