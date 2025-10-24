Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έσοδα εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος από την εκμίσθωση υπηρεσιών αστυνομικών σε ιδιώτες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Υπηρεσίες φρούρησης, αστυνόμευσης και συνοδείας προσφέρει το κράτος σε ιδιώτες και εταιρείες. Για τα έτη 2022 - 2024 εισπράχθηκαν €5 εκατ. τα οποία κατέληξαν στο δημόσιο ταμείο. Τι περιλαμβάνει ο τιμοκατάλογος της Αστυνομίας.

Ποσά που υπερβαίνουν το €1,5 εκατ. ετησίως εισπράττει το κράτος από ιδιώτες και εταιρείες που αγοράζουν υπηρεσίες από την Αστυνομία. Οι εισπράξεις από την παροχή υπηρεσιών αστυνομικών καταλήγουν στο κρατικό ταμείο ως δημόσια έσοδα. Στις περιπτώσεις όπου επιστρατεύονται αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας, αυτοί πληρώνονται υπερωρίες από το σχετικό κονδύλι που διαθέτει η Αστυνομία. Οι εκμισθώσεις διενεργούνται βάσει των περί Αστυνομίας (Γενικών)...

