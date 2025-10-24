Έσοδα εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος από την εκμίσθωση υπηρεσιών αστυνομικών σε ιδιώτες

Ποσά που υπερβαίνουν το €1,5 εκατ. ετησίως εισπράττει το κράτος από ιδιώτες και εταιρείες που αγοράζουν υπηρεσίες από την Αστυνομία. Οι εισπράξεις από την παροχή υπηρεσιών αστυνομικών καταλήγουν στο κρατικό ταμείο ως δημόσια έσοδα. Στις περιπτώσεις όπου επιστρατεύονται αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας, αυτοί πληρώνονται υπερωρίες από το σχετικό κονδύλι που διαθέτει η Αστυνομία. Οι εκμισθώσεις διενεργούνται βάσει των περί Αστυνομίας (Γενικών)...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!