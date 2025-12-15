Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πώς να καθαρίσετε την προσωρινή μνήμη του Android τηλεφώνου σας (και να εξαλείψετε οριστικά την καθυστέρηση)

Αν η συσκευή Android σας φαίνεται αργή μετά την αναβάθμιση σε Android 16, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης εφαρμογών και browser μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην απόδοσή του.

Σύμφωνα με το zdnet.com, με την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα της προσωρινής μνήμης (cache) μπορούν να συσσωρευτούν, να φθαρούν ή να γίνουν ξεπερασμένα, επιβραδύνοντας τη συσκευή σας. Η εκκαθάριση της cache είναι ένας γρήγορος τρόπος να βελτιώσετε την ανταπόκριση του τηλεφώνου ή του tablet χωρίς να χρειάζεται αναβάθμιση υλικού.

Πώς να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη σε εφαρμογές Android

Δείτε όλες τις εφαρμογές: Ανοίξτε Ρυθμίσεις > Αποθήκευση > Εφαρμογές. Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στις Ρυθμίσεις για γρήγορη πρόσβαση.

Εκκαθάριση cache ανά εφαρμογή: Επιλέξτε μια εφαρμογή, π.χ. κοινωνικά δίκτυα ή streaming, πατήστε Αποθήκευση και cache και μετά Εκκαθάριση cache. Μην επιλέξετε Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου, εκτός αν θέλετε πλήρη επαναφορά της εφαρμογής.

Επαναλάβετε για άλλες εφαρμογές: Ξεκινήστε με τις εφαρμογές που καταναλώνουν περισσότερο χώρο. Κάποιες συσκευές διαθέτουν και επιλογή Εκκαθάριση όλων των προσωρινών μνημών cache.

Πώς να εκκαθαρίσετε την cache του Chrome

Ανοίξτε το Chrome, πατήστε το μενού με τις τρεις τελείες > Ιστορικό > Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα και τικάρετε «Αποθηκευμένες εικόνες και αρχεία» και όποια άλλα δεδομένα θέλετε. Πατήστε Εκκαθάριση δεδομένων.

Σε νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συντομότερο Clear Browsing Data και να επιλέξετε More Options για λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων.

Η cache περιλαμβάνει προσωρινά αρχεία όπως εικόνες και σενάρια που επιταχύνουν εφαρμογές και ιστότοπους. Η εκκαθάρισή της δεν επηρεάζει προσωπικές ρυθμίσεις ή λογαριασμούς, ενώ μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και να διορθώσει σφάλματα εφαρμογών. Συνιστάται να εκκαθαρίζετε την cache κάθε 3-6 μήνες ή όταν παρατηρείτε επιβραδύνσεις.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

