Έρχεται… συννεφιά! Τοπικές βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο - Αναλυτικά ο καιρός

Μικρής έντασης μεταβολές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με ήπιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό σήμερα να είναι κυρίως αίθριο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που ενδέχεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές ή σύντομες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια παράλια παροδικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30°C στο εσωτερικό, 28°C στα νότια και ανατολικά παράλια, 27°C στα δυτικά και βόρεια, και 22°C στα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με τοπικές χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, ασθενείς έως μέτριους, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 15°C στο εσωτερικό, 17°C στα παράλια και 12°C στα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές, ενώ τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί εκ νέου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, παραμένοντας όμως λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

