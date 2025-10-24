Σφετερισμός: Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σιμόν Αϊκούτ

Ποινή άμεσης φυλάκισης πέντε ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στον 75χρονο τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Όλες οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ αφορούν το άρθρο 303 Α του ποινικού κώδικα το προβλέπει ότι, «πρόσωπο το οποίο, με σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση εφτά χρόνων».

Ο Αϊκούτ, ο οποίος κατέχει ισραηλινή, πορτογαλική και τουρκική υπηκοότητα, δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα ανάπτυξης γης, κατασκευής και πώλησης ακινήτων. Συμμετείχε στον ούτω καλούμενο όμιλο «Afik» και μέσω κατ’ επίφαση νομικής οντότητας, «εγγεγραμμένης» στις ούτω καλούμενες αρχές του ψευδοκράτους, μεταξύ των ετών 2014 και 2024, προέβαινε σε ενέργειες αναφορικά με την κατασκευή και πώληση ακινήτων, τα οποία ανεγέρθηκαν σε τεμάχια γης τα οποία ανήκουν σε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες. Για όλες τις παράνομες αναπτύξεις δεν υπήρχε η συγκατάθεση οποιουδήποτε εκ των νόμιμων Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών.

Αθροιστικά, η αξία όλων των τεμαχίων που αξιοποιήθηκαν παράνομα, συνολικής έκτασης 400.000 τ.μ., ανέρχεται περίπου στα €40 εκατ. Οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ αφορούν τα τουριστικά συγκροτήματα Ceasar Cliff, Ceasar Resort, Ceasar Beach, Ceasar Bay, Ceasar Breeze, Ceasar Blue, τα οποία ανεγέρθηκαν παράνομα στα κατεχόμενα χωριά Άγιο Αμβρόσιο στην Κερύνεια και Τρίκωμο, Γαστριά και Ακανθού στην Αμμόχωστο.

Ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ συνελήφθη στις 7/6/2024 όταν επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από το οδόφραγμα της Δερύνειας. Την προηγούμενη ημέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Έκτοτε παραμένει υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές.