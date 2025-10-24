Σφετερισμός: Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σιμόν Αϊκούτ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σφετερισμός: Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σιμόν Αϊκούτ

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Ο Αϊκούτ, ο οποίος κατέχει ισραηλινή, πορτογαλική και τουρκική υπηκοότητα, δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα ανάπτυξης γης, κατασκευής και πώλησης ακινήτων.

Ποινή άμεσης φυλάκισης πέντε ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στον 75χρονο τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. 

Όλες οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ αφορούν το άρθρο 303 Α του ποινικού κώδικα το προβλέπει ότι, «πρόσωπο το οποίο, με σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση εφτά χρόνων».

Ο Αϊκούτ, ο οποίος κατέχει ισραηλινή, πορτογαλική και τουρκική υπηκοότητα, δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα ανάπτυξης γης, κατασκευής και πώλησης ακινήτων. Συμμετείχε στον ούτω καλούμενο όμιλο «Afik» και μέσω κατ’ επίφαση νομικής οντότητας, «εγγεγραμμένης» στις ούτω καλούμενες αρχές του ψευδοκράτους, μεταξύ των ετών  2014 και 2024, προέβαινε σε ενέργειες αναφορικά με την κατασκευή και πώληση ακινήτων, τα οποία ανεγέρθηκαν σε τεμάχια γης τα οποία ανήκουν σε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες. Για όλες τις παράνομες αναπτύξεις δεν υπήρχε η συγκατάθεση οποιουδήποτε εκ των νόμιμων Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών.

Αθροιστικά, η αξία όλων των τεμαχίων που αξιοποιήθηκαν παράνομα, συνολικής έκτασης 400.000 τ.μ., ανέρχεται περίπου στα €40 εκατ. Οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ αφορούν τα τουριστικά συγκροτήματα Ceasar Cliff, Ceasar Resort, Ceasar Beach, Ceasar Bay, Ceasar Breeze, Ceasar Blue, τα οποία ανεγέρθηκαν παράνομα στα κατεχόμενα χωριά Άγιο Αμβρόσιο στην Κερύνεια και Τρίκωμο, Γαστριά και Ακανθού στην Αμμόχωστο. 

Ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ συνελήφθη στις 7/6/2024 όταν επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από το οδόφραγμα της Δερύνειας. Την προηγούμενη ημέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Έκτοτε παραμένει υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΑΙΚΟΥΤ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα