Στο ΓΝ Πάφου ένα πρόσωπο που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Πάφο

Στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου διακομίσθηκε με ασθενοφόρο ένα πρόσωπο μετά τον απεγκλωβισμό του από το όχημα του που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Πάφο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Πάφου, στις 11:28 το πρωί της Παρασκευής ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε με ομάδα και όχημα διάσωσης για τροχαία οδική σύγκρουση στoν δρόμο Τρεμυθούσας προς Άγιο Νεόφυτο στην Πάφο.

Όχημα παρέκκλινε της πορείας του και κατευθύνθηκε σε χωράφι. Αφού έγινε σταθεροποίηση του οχήματος και ακολούθως χρήση διασωστικής εξάρτυσης ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για Α'Βοήθειες και μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Πάφου.

Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.