Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο ΓΝ Πάφου ένα πρόσωπο που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου διακομίσθηκε με ασθενοφόρο ένα πρόσωπο μετά τον απεγκλωβισμό του από το όχημα του που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Πάφο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Πάφου, στις 11:28 το πρωί της Παρασκευής ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε με ομάδα και όχημα διάσωσης για τροχαία οδική σύγκρουση στoν δρόμο Τρεμυθούσας προς Άγιο Νεόφυτο στην Πάφο.

Όχημα παρέκκλινε της πορείας του και κατευθύνθηκε σε χωράφι. Αφού έγινε σταθεροποίηση του οχήματος και ακολούθως χρήση διασωστικής εξάρτυσης ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για Α'Βοήθειες και μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Πάφου.

Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα