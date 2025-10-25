Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καμπάνα σε Σιμόν Αϊκούτ με μηνύματα

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Το Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία ανακοίνωσε χθες την ποινή στον Τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, επιβάλλοντας για τις κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή συντρέχουσες ποινές φυλάκισης πέντε ετών.

Στη φυλακή για πέντε χρόνια έστειλε το Κακουργιοδικείο τον Τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ μετά την παραδοχή του σε 40 κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Στην κατάμεστη αίθουσα του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, όπου παρευρέθηκαν συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, ο Αϊκούτ άκουσε με ψυχραιμία τη μετάφραση της ετυμηγορίας του τριμελούς Σώματος. Μέσα από την απόφαση του Κακουργιοδικείου αναδεικνύεται, με έντονο και σαφή τρόπο, ο αποτρεπτικός χαρακτήρας που πρέπει να έχουν τέτοιες ποινές σε πρόσωπα που παράνομα αξιοποιούν περιουσίες που ανήκουν σε άλλους. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, ο Αϊκούτ «έθεσε τα "θεμέλια" για να "κτιστεί" η όλη εγκληματική δράση των δόλιων συναλλ...

