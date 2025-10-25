Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο . Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμμένες ζημιές στο υπνοδωμάτιο και στην βεράντα του διαμερίσματος .

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 22:40 το βράδυ της Παρασκευής σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία χτες το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο .

Μέλη της Αστυνομίας και της πυροσβεστικής μετέβησαν στην σκηνή και κατασβέστηκε η φωτιά από την πυροσβεστική υπηρεσία. 

Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο . Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμμένες ζημιές στο υπνοδωμάτιο και στην βεράντα του διαμερίσματος . 

Οι εξετάσεις επανήρχισαν με το πρώτο φώς της ημέρας από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα