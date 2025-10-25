Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 22:40 το βράδυ της Παρασκευής σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία χτες το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο .

Μέλη της Αστυνομίας και της πυροσβεστικής μετέβησαν στην σκηνή και κατασβέστηκε η φωτιά από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο . Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμμένες ζημιές στο υπνοδωμάτιο και στην βεράντα του διαμερίσματος .

Οι εξετάσεις επανήρχισαν με το πρώτο φώς της ημέρας από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.