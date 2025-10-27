Νέα δεδομένα στις υποθέσεις σφετερισμού: Ενώπιον Κακουργιοδικείου εκδικάζονται ακόμη 3 υποθέσεις

Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες στις υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Και οι τρεις, αν και με σαφώς διαφορετικά δεδομένα, προσθέτουν νέα στοιχεία στο πολυσύνθετο παζλ των υποθέσεων σφετερισμού.

Χρονολογικά, η πρώτη εξέλιξη αφορούσε την απόφαση που εξέδωσε το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στη «δίκη εντός δίκης», για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια Ewa Isabella Kunzel. Η δεύτερη σχετίζεται με τη στροφή του Τουρκοεβραίου Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ όπου, από τη σκληρή γραμμή υπεράσπισης, αποφάσισε την παραδοχή σε 40 κατηγορίες και κατόπιν συνεννόησης με τη Νομική Υπηρεσία, το δικαστήριο αποφάσισε την απόσυρση των υπόλοιπων κατηγοριών (σ.σ. αντιμετώπιζε συνολικά 242 κατηγορίες) που αντιμετώπιζε. Κατόπιν τούτου, στον Αϊκούτ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Και ενώ όλες οι υποθέσεις οδεύουν προς «κλείσιμο», με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προέκυψε νέα υπόθεση, με τη σύλληψη του Ιρανού Μπεχάντ Τζαφάρι, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικού ομίλου στα κατεχόμενα.

Τι σημαίνουν όμως αυτές οι εξελίξεις; Πρώτον, ότι δεν έχει αποσυρθεί καμιά υπόθεση που έχει καταχωρισθεί και στόχος είναι η επιβολή ποινών σε όσους είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις σφετερισμού, δεύτερο, μπαίνει ένα τέλος στην παραφιλολογία που αναπτύχθηκε σε σχέση με πάρε-δώσε για την υπόθεση Αϊκούτ και, τρίτο, δεν διαφοροποιήθηκε η πολιτική απόφαση της Δημοκρατίας, για συλλήψεις και ποινικές διώξεις των σφετεριστών.

Σε σχέση με το τελευταίο, αρμόδια πηγή, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση των ερευνών σε σχέση με την παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και άλλων στοιχείων που εξασφαλίστηκαν μεταξύ των οποίων και μαρτυρίες από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, έχει εκδοθεί σημαντικός αριθμός ενταλμάτων σύλληψης. Για ευνόητους λόγους, δεν γίνεται αναφορά ούτε στον αριθμό των ενταλμάτων και σαφώς ούτε στα ονόματα που φέρονται να έχουν εμπλοκή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα εντάλματα παραμένουν σε ισχύ, κάτι που αποδεικνύεται και με την πρόσφατη σύλληψη του Ιρανού, ενώ είχαν ενταθεί οι ψίθυροι για «τράμπα» σε σχέση με την υπόθεση Αϊκούτ και τους πέντε Ελληνοκύπριους που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα κατεχόμενα.

Τι αναμένεται

Οι εξελίξεις στις υποθέσεις σφετερισμού δεν εξαντλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Αναμένονται πρόσθετα κομμάτια στο παζλ. Πέρα από την επιβολή ποινής στον Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, η υπόθεση του οποίου θεωρείται από τις πιο σοβαρές που οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων της Δημοκρατίας, αναμένονται η εξέλιξη της εκδίκασης της υπόθεσης με τη Γερμανίδα και οι τελικές αποφάσεις για τον Ουκρανό κτηματομεσίτη Denys Pohodin, ο οποίος εξέφρασε πρόθεση να παραδεχθεί κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σε σχέση με τον Ουκρανό, ο οποίος τελεί υπό κράτηση από τον περασμένο Μάρτιο, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να προκύψει συμφωνία και να αποσυρθούν κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και να του επιβληθεί ποινή στις κατηγορίες που θα παραδεχθεί. Η υπόθεση είναι ορισμένη για τις 4 Νοεμβρίου στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Στην υπόθεση με τη Γερμανίδα, η υπεράσπιση, έχοντας πλέον την απόφαση σε σχέση με τις έρευνες που έγιναν στην ίδια μετά τη σύλληψή της, αμφισβητεί κάθε ενέργεια για τα τεκμήρια και τις μαρτυρίες που λήφθηκαν. Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να διεξαχθεί νέα δίκη εντός δίκης, με αντικείμενο τα όσα αμβφισβητεί η πλευρά της κατηγορουμένης.

Οι διαφορές…

Από το σύνολο των υποθέσεων που έχουν αχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκύπτουν ορισμένες διαφορές που οδηγούν σε ομαδοποίηση των υποθέσεων.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μέτοχοι ή διευθυντικά στελέχη κατασκευαστικών ομίλων που έχτισαν παράνομες οικίες και διαμερίσματα σε εκτάσεις που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σε αυτή την περίπτωση συγκαταλέγεται ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, καθώς είναι διευθυντής του ομίλου Afiκ. Η νέα υπόθεση με τον Ιρανό Μπεχάντ Τζαφάρι φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία ότι ενδεχομένως να εντάσσεται στην ίδια κατηγορία, καθώς ο ίδιος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του κατασκευαστικού ομίλου Isatis.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα πρόσωπα τα οποία είχαν ρόλο κτηματομεσίτη και προωθούσαν τις πωλήσεις ακινήτων σε συγκροτήματα που αναγέρθηκαν παράνομα στα κατεχόμενα. Σε αυτή την κατηγορία, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, συγκαταλέγονται οι δύο Ουγγαρέζες (Ilona Lesko και Melinda Ladanyi) που καταδικάστηκαν, η Γερμανίδα Ewa Isabella Kunzel και ο Ουκρανός Denys Pohodin και ο Ισραηλινός Yazan Sarai Eldin (σ.σ. δεν είναι υπόδικος).

Οι καταδίκες

Με την καταδίκη του Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, συνολικά έχουν προκύψει καταδίκες σε τρεις ποινικές υποθέσεις για σφετερισμό περιουσιών στα κατεχόμενα. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2011, o Gary Jonh Robb, Βρετανός υπήκοος, καταδικάστηκε, μετά από δική του παραδοχή, σε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 10 μηνών, στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, για παράνομη κατοχή και χρήση γης στο όνομα άλλου χωρίς τη συναίνεση του εγκεκριμένου ιδιοκτήτη, κατά παράβαση του Άρθρου 281(1)(α) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Από τα γεγονότα τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, είχε καταδειχθεί ότι ο Robb, ως διευθυντικό στέλεχος εταιρείας, προχώρησε, μεταξύ της περιόδου 18 Αυγούστου 2004 και 28 Απριλίου 2005, σε οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση 335 πολυτελών κατοικιών σε γη εκτάσεως 273.800 τ.μ. Η εν λόγω γη ανήκει κατά 261.589 τ.μ. σε Ελληνοκύπριους, 4.661 τ.μ. στη Δημοκρατία και το υπόλοιπο 7.550 σε Τουρκοκύπριους.

Η δεύτερη καταδίκη αφορά στις Ουγγαρέζες Ilona Lesko και Melinda Ladanyi οι οποίες παραδέχθηκαν ενοχή σε κατηγορίες που αφορούν παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Στην πρώτη κατηγορούμενη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και στη δεύτερη φυλάκιση 15 μηνών. Οι δύο γυναίκες από την Ουγγαρία διαφήμιζαν και προωθούσαν πωλήσεις ακινήτων στα κατεχόμενα. Οι κατηγορούμενες αντιμετώπιζαν συνολικά 63 κατηγορίες. Κατά την τελευταία δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, η πρώτη κατηγορούμενη, Ilona Lesko, παραδέχθηκε ενοχή σε 21 κατηγορίες και η Melinda Ladanyi παραδέχθηκε ενοχή σε έξι κατηγορίες. Μετά την παραδοχή τους, η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι θα αναστείλει την ποινική δίωξη για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Πιο πρόσφατη καταδίκη (την περασμένη Παρασκευή) είναι του Τουρκοεβραίου Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για τις 40 κατηγορίες στις οποίες παραδέχθηκε ενοχή για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών.