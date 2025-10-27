Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάφος: Ανατράπηκε το όχημα 63χρονης - Πώς συνέβη το τροχαίο έξω από το σπίτι της

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

φώτο αρχείου.

Στο νοσοκομείο η οδηγός και η 84χρονη μητέρας της

Στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου διακομίσθηκαν δύο γυναίκες, οδηγός και συνοδηγός, μετά την ανατροπή του οχήματος στο οποίο επέβαιναν το απόγευμα της Κυριακής στην Κοίλη της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 15:00 το απόγευμα της Κυριακής γυναίκα οδηγός ηλικίας 63 ετών, ενώ βρισκόταν έξω από την κατοικία της και προσπαθούσε με την όπισθεν να κατευθύνει το όχημα της στην αυλή της κατοικίας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το όχημα εισήλθε στο πρανές δίπλα του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί προς την δεξιά πλευρά.

Στο όχημα της 63χρονης μετέβαινε ως συνοδηγός και η μητέρα της ηλικίας 84 ετών.

Τόσο η 63χρονη όσο και η 84χρονη διακόμισθηκαν με ασθενοφόρο στο ΓΝ Πάφου όπου κρατήθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα