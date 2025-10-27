Πάφος: Ανατράπηκε το όχημα 63χρονης - Πώς συνέβη το τροχαίο έξω από το σπίτι της

Στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου διακομίσθηκαν δύο γυναίκες, οδηγός και συνοδηγός, μετά την ανατροπή του οχήματος στο οποίο επέβαιναν το απόγευμα της Κυριακής στην Κοίλη της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 15:00 το απόγευμα της Κυριακής γυναίκα οδηγός ηλικίας 63 ετών, ενώ βρισκόταν έξω από την κατοικία της και προσπαθούσε με την όπισθεν να κατευθύνει το όχημα της στην αυλή της κατοικίας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το όχημα εισήλθε στο πρανές δίπλα του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί προς την δεξιά πλευρά.

Στο όχημα της 63χρονης μετέβαινε ως συνοδηγός και η μητέρα της ηλικίας 84 ετών.

Τόσο η 63χρονη όσο και η 84χρονη διακόμισθηκαν με ασθενοφόρο στο ΓΝ Πάφου όπου κρατήθηκαν για προληπτικούς λόγους.