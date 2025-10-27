Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους - Δύο νέα εντάλματα εξέδωσε η Αστυνομία

Ραγδάιες είναι οι εξελίξεις, στην υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στη Λεμεσό. Σύμφωνα μεπ πληροφορίες, δύο νέα εντάλματα σύλληψης, εξέδωσε η Αστυνομία.

Αυτή την ώρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης βρίσκεται ο ο 51χρονος που είχε συλληφθεί χθες. Επίσης, σήμερα ολοκληρώνεται και το 8ήμερο κράτησης του 1ου υπόπτου (45χρονου).

Υπενθυμίζεται, ότι η πρώτη σύλληψη έγινε στις 18 Οκτωβρίου, Σάββατο, μόλις μία μέρα μόλις μετά τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Την επόμενη ημέρα ακολούθησαν ακόμα τρεις συλλήψεις. Ο πρώτος «κύκλος» των συλλήψεων έκλεισε με ακόμα μια σύλληψη, ενός 30χρονου κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές. Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όλοι φαίνεται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο και όχι άμεση εμπλοκή στη δολοφονία, αν και άπαντες αρνούνται κάθε ανάμειξη και έχουν τους δικούς τους ισχυρισμούς. Η νέα σύλληψη και 6η στη σειρά δεν αποκλείεται να «ανοίξει» νέο κύκλο συλλήψεων.

Το προφίλ των υπόπτων

45χρονος: Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσυκλέτας που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών. Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή και λέει ότι πούλησε τη μοτοσυκλέτα σε άλλα πρόσωπα, τα οποία και κατονόμασε.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσυκλέτας που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών. Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή και λέει ότι πούλησε τη μοτοσυκλέτα σε άλλα πρόσωπα, τα οποία και κατονόμασε. 30χρονος: Φέρεται να είναι το πρόσωπο που με τη συνεργασία του 58χρονου αγόρασαν τη μοτοσυκλέτα. Μαζί με τον 58χρονο επικοινώνησαν με τον 45χρονο την επομένη της δολοφονίας, προσφέροντάς του και χρήματα για να πει ότι έχει κλαπεί.

Φέρεται να είναι το πρόσωπο που με τη συνεργασία του 58χρονου αγόρασαν τη μοτοσυκλέτα. Μαζί με τον 58χρονο επικοινώνησαν με τον 45χρονο την επομένη της δολοφονίας, προσφέροντάς του και χρήματα για να πει ότι έχει κλαπεί. 58χρονος: Αν και φέρεται να είχε περιορισμένο ρόλο και αυτός μόνο στην «αλυσίδα» της μοτοσυκλέτας, βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση η εμπλοκή του στη μοτοσυκλέτα.

Αν και φέρεται να είχε περιορισμένο ρόλο και αυτός μόνο στην «αλυσίδα» της μοτοσυκλέτας, βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση η εμπλοκή του στη μοτοσυκλέτα. 39χρονος: Πρόκειται για Ελλαδίτη ομογενή, του οποίου το διπλοκάμπινο όχημα ακολουθούσε σε διάφορες σκηνές τη μοτοσυκλέτα και το βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αρνείται κάθε εμπλοκή, παραδέχεται ότι βρισκόταν στην περιοχή αλλά φαίνεται να έχει ισχυρά άλλοθι, τα οποία και διερευνώνται.

Πρόκειται για Ελλαδίτη ομογενή, του οποίου το διπλοκάμπινο όχημα ακολουθούσε σε διάφορες σκηνές τη μοτοσυκλέτα και το βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αρνείται κάθε εμπλοκή, παραδέχεται ότι βρισκόταν στην περιοχή αλλά φαίνεται να έχει ισχυρά άλλοθι, τα οποία και διερευνώνται. 30χρονος: Είναι το πρόσωπο που έχει συλληφθεί από τις Κεντρικές Φυλακές. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι συγκάτοικος με υπόδικο για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου και το κελί του ερευνήθηκε το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής. Ο ίδιος κατονομάστηκε από τον επίσης 30χρονο ως το πρόσωπο που με οδηγίες του αγοράστηκε η μοτοσυκλέτα. Για την ώρα, πληροφορίες τον φέρουν να αρνείται και να διαψεύδει, τηρώντας όμως το δικαίωμα της σιωπής.

Σχετικά με την τελευταία σύλληψη, που έγινε χθες Κυριακή, πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται επίσης για Ελλαδίτη ομογενή. Αν και από πλευράς των ανακριτικών Αρχών τηρούν σιγή ιχθύος ως προς την εμπλοκή του, οι πληροφορίες φέρουν το εν λόγω πρόσωπο να βρίσκεται υπό παρακολούθηση τα τελευταία 24ωρα. Η εν λόγω σύλληψη ίσως εξελιχθεί και ως εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου μάλιστα ότι οι πέντε προηγούμενες -τουλάχιστον για την ώρα- δεν οδήγησαν στους εκτελεστές.