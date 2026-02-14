Κυπριακές τράπεζες: Παραμένουν ψηλά οι δείκτες κεφαλαίων

Τον πέμπτο υψηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE) στην EE έχουν οι κυπριακές τράπεζες, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ ο δείκτης κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) είναι επίσης ο πέμπτος ψηλότερος.

Με βάση τα στοιχεία, ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην Κύπρο ανέρχεται σε 11,45% τέλος Σεπτεμβρίου του 2025 από 7,8% τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025 και 14,7% τέλος Σεπτεμβρίου 2024.

Την πρώτη θέση έχει το τραπεζικό σύστημα της Ουγγαρίας, με απόδοση 13,93% από 8,65% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,93% πέρσι και τη δεύτερη οι τράπεζες στην Τσεχία (13,57%) σε σχέση με 8,26% τέλος δεύτερου τριμήνου του 2025 και 12,36% πέρσι.

Στην ευρωζώνη, ο δείκτης αυξήθηκε στο 7,14% από 4,90% τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025 και 7,33% τέλος Σεπτεμβρίου του 2024. Στην ΕΕ, ο δείκτης ανέρχεται στο 7,40%.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη) και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρείες με υψηλή και αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE).

Στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι 9,20% από 6,49% το προηγούμενο τρίμηνο και 9,40% το αντίστοιχο περσινό.

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και ο δείκτης κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) των κυπριακών τραπεζών και είναι ο πέμπτος ψηλότερος στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, από 26,3% τον Ιούνιο του 2025 σε 26,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Η ρυθμιστική αρχή εξηγεί αυτό από την αύξηση του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, η οποία ξεπέρασε την αύξηση του κεφαλαίου κατηγορίας 1.

Στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 16,43%.

Το σύνολο του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα την ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,95%, από 33,12 τρισεκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024 σε 33,44 τρισεκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Κατά την ίδια περίοδο, ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,01 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 1,97% τον Σεπτέμβριο του 2025.