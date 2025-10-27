Φόνος Δημοσθένους: Έκλεψαν το όχημα από πάτερ την ώρα του εσπερινού - Bρισκόταν κοντά στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου (φώτο)

Το όχημα πάτερ φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, το οποίο, κλάπηκε το απόγευμα της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, την ώρα του εσπερινού.

Σύμφωνα με το ανταποκριτή του Πολίτη, Γιάννη Πάζουρο, αποκαλύφθηκε σήμερα [Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025] ενώπιον Δικαστηρίου, ότι 12 μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού ότι κλάπηκε το αυτοκίνητο, μάρκας Mitsubishi Colt, χρώματος μπλε, ενώ ήταν σταθμευμένο και ξεκλείδωτο πλησίον της Εκκλησίας Αγίου Αντωνίου. Για το συγκεκριμένο όχημα, μάλιστα, έγινε και σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έκαναν έκκληση για να βρεθεί το όχημα του εφημέριου του Αγίου Αντωνίου. Στην ανάρτηση, σημειώνοταν ότι κλάπηκε την ώρα του εσπερινού.

Πάντως, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, μόλις τρεις μέρες πριν τη δολοφονία, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου 2025, εντοπίστηκε παρκαρισμένο έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες και μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην περιοχή και έπειτα από έρευνα στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, που έχουν εξασφαλίσει οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι το κλοπιμαίο αυτοκίνητο Mitsubishi Colt συνδέεται με το άσπρο κλοπιμαίο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες για το φόνο.

Σημειώνεται ότι, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η διαδικασία προσωποκράτησης του έκτου υπόπτου και η ανανέωση της κράτησης του πρώτου υπόπτου που συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

