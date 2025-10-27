Νέο κλεμμένο όχημα στο «κάδρο»: Ήταν παρκαρισμένο πριν το φόνο κοντά στην οικία Δημοσθένους - Πιάστηκε στον ύπνο η Αστυνομία

Υπό κράτηση τέθηκαν οι δύο ύποπτοι που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Νέα δεδομένα που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης του έκτου και την ανανέωση της κράτησης του πρώτου υπόπτου. Οι αστυνομικές έρευνες εμπλέκουν ακόμα ένα νέο όχημα στην υπόθεση, με το οποίο συνδέθηκε επιστημονικά ο 51χρονος και έκτος ύποπτος.

Ερωτηματικά για τη στάση της αστυνομίας προκύπτουν αφού μόλις τρεις μέρες πριν το φόνο εντόπισε κλεμμένο όχημα κοντά στην οικία Δημοσθένους, για το οποίο φαίνεται ότι οι έρευνες καθυστέρησαν υπερβολικά και προχώρησαν μόνο μετά τη δολοφονία, ενώ υπήρχαν και κλειστά κυκλώματα που θα μπορούσαν να ρίξουν από πριν φως και να προληφθεί η εγκληματική ενέργεια.

Άλλο κλεμμένο όχημα

Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, 12 μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού ότι κλάπηκε το αυτοκίνητό του, μάρκας Mitsubishi Colt, χρώματος μπλε, ενώ ήταν σταθμευμένο και ξεκλείδωτο πλησίον της Εκκλησίας Αγίου Αντωνίου.

Το εν λόγω όχημα, μόλις τρεις μέρες πριν τη δολοφονία, δηλαδή στις 14/10/2025 εντοπίστηκε παρκαρισμένο έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες και μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι το κλοπιμαίο αυτοκίνητο Mitsubishi Colt συνδέεται με το άσπρο κλοπιμαίο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες για το φόνο, κάτι που προκύπτει από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που έχουν εξασφαλίσει οι αρχές.

Κυκλοφορούσαν στην γειτονιά Δημοσθένους, «παρέα» με το βαν

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φαίνεται ότι πρόσωπα τα οποία καταφθάνουν σε συγκεκριμένο σημείο με μοτοποδήλατο κοντά στην οικία του θύματος στις 09/10, 10/10, 12/10, 13/10 και 14/10 επιβιβάζονται στο εν λόγω όχημα και στο βαν ταυτόχρονα, ενώ ακολουθούν μαζί συγκεκριμένη διαδρομή με κατεύθυνση προς το σπίτι του θύματος, αλλά και προς τη σκηνή τόσο της δολοφονίας όσο και σημείου το οποίο διαφάνηκε ότι παραμόνευαν οι δράστες της δολοφονίας του Δημοσθένους.

Η εκτίμηση των ανακριτών είναι ότι τα εν λόγω μπιτόνια που ήταν εντός του κλοπιμαίου Mitsubishi θα χρησιμοποιούνταν για τον εμπρησμό του βαν οχήματος. Στις 24/10/2025, δηλαδή μία βδομάδα μετά τη εγκληματική ενέργεια, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία που την χαρακτηρίζει αξιόπιστη ότι ο 51χρονος εμπλέκεται στην κλοπή του οχήματος και προχώρησε σε έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στην κλοπή όσο και στη δολοφονία. Ομως, ο 51χρονος έδωσε την συγκατάθεση του για δείγματα DNA, τα οποία ταυτίστηκαν με γενετικό υλικό που απομονώθηκε από το πώμα του ενός μπιτονιού με την καύσιμη ύλη που εντοπίστηκε στο κλοπιμαίο Mitsubish Colt. Σε νεά ανάκριση που υποβλήθηκε ο 51χρονος, έδωσε νέους ισχυρισμούς που διερευνώνται, με την Αστυνομία να ζητά την κράτηση του για οκτώ ημέρες.

Σημειώνεται ότι, όπως αποκαλύφθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, η Αστυνομία έχει εκδόσει άλλα δύο εντάλματα σύλληψης και καταζητεί πλέον ακόμα δύο πρόσωπα για την υπόθεση δολοφονίας. Η εμπλοκή των δύο ατόμων που καταζητούνται δεν διευκρινίστηκε.