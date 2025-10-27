ΕΔΥ: Ανακοίνωσε την πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών υπουργείων - Αυτοί οι 4 διορίζονται

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, (σχετική δημοσίευση έγινε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 17.01.2025 και αρ. γνωστοποίησης 47), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό/προαγωγή από 01.12.2025 στους πιο κάτω:
Κατηγορία Α:
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Άννα (τέως Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών)
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιο (Γενικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας)
3. ΙΟΡΔΑΝΟΥ Κυριάκο (ΓΔ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
Κατηγορία Β:
1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πηνελόπη (Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Οικονομικών)