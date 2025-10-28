Ανατροπή και «λάθος» σύλληψη από την Αστυνομία: Ελεύθερος 39χρονος για τη δολοφονία Δημοσθένους - Στο δικαστήριο άλλοι δύο σήμερα

Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους αφού ενώπιον του Δικαστηρίου θα οδηγηθούν δύο τελικά και όχι τρεις ύποπτοι. Όπως προκύπτει, ελεύθερος αναμένεται να αφεθεί ο 39χρονος Ελλαδίτης ομογενής αφού δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία εναντίον του ενώ έχουν επιβεβαιωθεί και όλοι του οι ισχυρισμοί για τις κινήσεις του και όσα του καταλόγιζε η Αστυνομία.

Προφανώς η σύλληψη έγινε λάθος και προκύπτει ότι η Αστυνομία δεν εκτίμησε σωστά, αποδίδοντας του μάλιστα ρόλο-κλειδί στην υπόθεση, λέγοντας ενώπιον Δικαστηρίου ότι υπήρχε εύλογη υπόνοια ότι ήταν το πρόσωπο που βοήθησε τους εκτελεστές να διαφύγουν, κάτι που δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου οχήματος, από τη πρώτη στιγμή επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία και ότι ήταν στις σκηνές που του απόδιδε η Αστυνομία για άλλο σκοπό. Συγκεκριμένα, φαίνεται να ανέφερε ότι εργάζεται στην περιοχή.

Με τα νέα δεδομένα, ο αριθμός των υπόπτων κατεβαίνει στους πέντε, και ενώπιον του Δικαστηρίου θα οδηγηθούν δύο πρόσωπα για ανανέωση της κράτησης. Εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα δύο πρόσωπα, που αν δεν εντοπιστούν εντός της ημεράς θα δοθούν οι φωτογραφίες στους στη δημοσιότητα.