Άλλοι δύο σήμερα στο Δικαστήριο για την δολοφονία Δημοσθένους: Έκαναν «πρόβες» εκτέλεσης - Δρούσαν κάτω από τη μύτη της Αστυνομίας

Σημαντικές εξελίξεις που δεν αποκλείεται να «ξεκλειδώσουν» ακόμα περισσότερα στοιχεία και να φέρουν νέες συλλήψεις γύρω από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τη Δευτέρα. Η Αστυνομία μέχρι τώρα έχει περάσει χειροπέδες σε έξι συνολικά πρόσωπα, ενώ καταζητούνται από την Κυριακή ακόμα δύο πρόσωπα, των οποίων τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα και κρατούνται ως «επτασφράγιστο» μυστικό. Μετά τους τέσσερις που εμπλέκονται στην «αλυσίδα» της μοτοσυκλέτας και τον 39χρονο οδηγό του διπλοκάμπινου, προκύπτει και η εμπλοκή ενός ακόμα οχήματος, επίσης κλοπιμαίου, που οδήγησε μέσω μαρτυρίας και ταυτοποίηση με DNA στη σύλληψη του 51χρονου Ελλαδίτη ομογενή.

Η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ήταν μακρά, με το δικαστήριο, αφού άκουσε τη θέση της Αστυνομίας και των δικηγόρων των υπόπτων (44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας και ο 51χρονος) που είχαν προβεί σε ένσταση, διέκοψε για τρεις ώρες προκειμένου τελικώς να εκδώσει απόφαση εγκρίνοντας το αίτημα για κράτηση και των δύο για οκτώ ημέρες.

Άλλο ένα κλεμμένο όχημα

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, 12 μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους, δηλαδή στις 5/10/2025, καταγγέλθηκε από ιερέα στο ΤΑΕ Λεμεσού ότι κλάπηκε το αυτοκίνητό του, μάρκας Mitsubishi Colt, χρώματος μπλε, ενώ ήταν σταθμευμένο και ξεκλείδωτο πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου.

Το εν λόγω όχημα, μόλις τρεις μέρες πριν τη δολοφονία, δηλαδή στις 14/10/2025, εντοπίστηκε παρκαρισμένο έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας (500 μέτρα από την οικία του Δημοσθένους), το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες (από άλλο όχημα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος) και μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι το κλοπιμαίο αυτοκίνητο Mitsubishi Colt συνδέεται με το άσπρο κλοπιμαίο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τον φόνο, κάτι που προκύπτει από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές.

Κυκλοφορούσαν στη γειτονιά «παρέα»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, πρόσωπα τα οποία καταφθάνουν σε συγκεκριμένο σημείο, με μοτοποδήλατο κοντά στην οικία του θύματος στις 09/10, 10/10, 12/10, 13/10 και 14/10 επιβιβάζονται στο εν λόγω όχημα και στο βαν ταυτόχρονα, ενώ ακολουθούν μαζί συγκεκριμένη διαδρομή με κατεύθυνση προς το σπίτι του θύματος, αλλά και προς τη σκηνή, τόσο της δολοφονίας όσο και του σημείου, το οποίο διαφάνηκε ότι παραμόνευαν οι δράστες της δολοφονίας του Δημοσθένους.

Η εκτίμηση των ανακριτών είναι ότι τα μπιτόνια που ήταν εντός του κλοπιμαίου Mitsubishi Colt θα χρησιμοποιούνταν για τον εμπρησμό του βαν οχήματος. Στις 24/10/2025, δηλαδή μία εβδομάδα μετά την εγκληματική ενέργεια, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία, που τη χαρακτηρίζει αξιόπιστη, ότι ο 51χρονος εμπλέκεται στην κλοπή του οχήματος και προχώρησε σε έκδοση εντάλματος σύλληψης. Ο ίδιος συνελήφθη αρχικά για την κλοπή αυτοκινήτου το Σάββατο 25/10/2025.

Ο 51χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, τόσο στην κλοπή του οχήματος όσο και στη δολοφονία. Όμως, ο 51χρονος έδωσε τη συγκατάθεσή του για δείγματα DNA, τα οποία ταυτίστηκαν με γενετικό υλικό που απομονώθηκε από το πώμα του ενός μπιτονιού με την καύσιμη ύλη που εντοπίστηκε στο κλοπιμαίο Mitsubish Colt. Σε νέα ανάκριση που υποβλήθηκε ο 51χρονος, έδωσε νέους ισχυρισμούς που διερευνώνται ως προς την εμπλοκή του.

Δύο καταζητούμενοι

Σημειώνεται ότι, όπως αποκαλύφθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η Αστυνομία έχει εκδώσει άλλα δύο εντάλματα σύλληψης και καταζητεί πλέον ακόμα δύο πρόσωπα για την υπόθεση δολοφονίας. Η εμπλοκή των δύο ατόμων που καταζητούνται δεν έχει διευκρινιστεί, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για τα πρόσωπα που ήταν μαζί με τον 51χρονο και τις προηγούμενες μέρες.

Πιάστηκαν «κοιμώμενοι»

Με βάση τα νέα δεδομένα και τις αποκαλύψεις που έγιναν ενώπιον του δικαστηρίου προκύπτουν σημαντικά ερωτηματικά για τη στάση της Αστυνομίας, αφού μόλις τρεις μέρες πριν τον φόνο εντόπισε κλεμμένο όχημα κοντά στην οικία του Δημοσθένους, για το οποίο φαίνεται ότι οι έρευνες δεν ήταν επιστάμενες και προχώρησαν μόνο μετά τη δολοφονία και αφού εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή μέρες προηγουμένως. Το εν λόγω κλεμμένο όχημα ήταν με πλαστές πινακίδες και με δύο μπιτόνια εύφλεκτη ύλη μέσα και ήταν ηλίου φαεινότερον ότι προοριζόταν για χρήση σε εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά, ενώ υπήρχαν και κλειστά κυκλώματα που θα μπορούσαν να ρίξουν από πριν φως και να προληφθεί η εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα, αν μελετούνταν από τότε τα κλειστά κυκλώματα ή τους έστηναν «καρτέρι», θα μπορούσε να εντοπιστεί και η σύνδεση με το επίσης κλεμμένο βαν, «χαλώντας» μία και καλή το κατά τα άλλα «άριστο» σχέδιο δολοφονίας.

Στο ίδιο μοτίβο γεννιούνται και απορίες ως προς τα μέτρα ασφάλειας που λάμβανε ο ίδιος ο Δημοσθένους, αφού τουλάχιστον για πέντε μέρες πριν τη δολοφονία, οχήματα πηγαινοέρχονταν επαναλαμβανόμενα στη γειτονιά του (και περνούσαν από το σπίτι) χωρίς να κινήσουν υποψίες σε κανέναν.

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα, αλλά και η χρήση των κλεμμένων οχημάτων για μέρες από τους δράστες, δημιουργεί την εύλογη υπόνοια ότι, όχι μόνο παρακολουθούσαν τις κινήσεις Δημοσθένους, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανόν να ήθελαν να εκτελέσουν το σχέδιό τους και προηγουμένως, χωρίς όμως να βρουν την κατάλληλη στιγμή. Επιπρόσθετα όμως, το γεγονός ότι το σχέδιο εκτελέστηκε ακόμα και όταν η Αστυνομία είχε στην κατοχή της το Mitsubishi Colt, είναι σημαντική ένδειξη ότι υπήρχε αποφασιστικότητα για εκτέλεση τους σχεδίου πάση θυσία, χωρίς να φοβούνται ότι το κλεμμένο όχημα που βρήκε η Αστυνομία θα τους δημιουργούσε «μπελάδες» ή θα τους έβαζε «αυτόματα» στο κάδρο των υπόπτων.

Τέλος, όπως προκύπτει από την μαρτυρία που παρουσίασε η Αστυνομία στο δικαστήριο, δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως τα κομμάτια του παζλ και χρειάζεται ακόμα σημαντικό έργο διερεύνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όγκος του ανακριτικού έργου είναι πραγματικά τεράστιος, ενώ καθημερινά αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αρκετά τεκμήρια να είναι κλειστά κυκλώματα που χρειάζονται σημαντικό χρόνο ανάλυσης καρέ προς καρέ.

Φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί σίγουρα μία ακόμα μοτοσυκλέτα (τουλάχιστον τις προηγούμενες μέρες), ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και άλλο εμπλεκόμενο όχημα, που είχε επίσης υποστηρικτικό ρόλο. Πάντως, αν και έχει επικρατήσει ως πραγματικό το σενάριο που φέρει τον ή τους εκτελεστές να ανοίγουν τις πίσω πόρτες του βαν και να πυροβολούν, για την Αστυνομία δεν έχει κλειδώσει αυτό στον απόλυτο βαθμό, αφού εξετάζονται και άλλα σενάρια, πόσω μάλλον όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια για συμμετοχή στο όλο σχέδιο και άλλων οχημάτων.

Ξανά στο δικαστήριο

Πέρα από τους δύο που τελούν υπό κράτηση, από σήμερα ο ένας για πρώτη φορά και ο άλλος για άλλο ένα οκταήμερο, αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στο δικαστήριο και οι άλλοι δύο ύποπτοι (30, 58 ετών) για να ζητηθεί επίσης η ανανέωση της κράτησής τους. Όπως είναι γνωστό, οι δύο συνδέονται με την «αλυσίδα» της μοτοσυκλέτας και ο άλλος με το διπλοκάμπινο όχημα. Σε περίπτωση που μέχρι αύριο το πρωί εντοπιστούν και συλληφθούν είτε και οι δύο, είτε ένας εκ των καταζητούμενων, τότε κάποιος ή και οι δύο καταζητούμενοι θα ενταχθούν στην ίδια διαδικασία με τους άλλους δύο, αφού η υπόθεση από την αρχή διερευνάται ως πακέτο.