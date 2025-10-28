Συνάντηση με Αστυνομία θα έχουν διεύθυνση και γονείς του Γυμνασίου στην Αγλαντζιά

Συνάντηση με τον Υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας θα έχουν το πρωί της Τετάρτης, η διεύθυνση του Γυμνασίου στην Αγλαντζιά και ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, προκειμένου να συζητηθούν τρόποι αύξησης της ασφάλειας και πρόληψη- αποτροπή φαινομένων όπως το επεισόδιο ξυλοδαρμού μαθητή και του πατέρα του μαθητή, που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο πάρτι γνωριμίας, μαθητών, καθηγητών γονέων του Γυμνασίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου Ανδρέας Πιερίδης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, η Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά την υπόθεση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ, ο κ. Πιερίδης ανέφερε ότι είναι καιρός που διάφορα συμβάντα τραυματίζουν το αίσθημα ασφάλειας και πρόσθεσε ότι θα πρέπει «η πολιτεία να πάρει τα σωστά μέτρα για αποκατάσταση της ασφάλειας και της ηρεμίας».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη ανέφερε ότι το πρωί της Τετάρτης, η διεύθυνση του Γυμνασίου και ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, θα έχουν συνάντηση με τον Υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας προκειμένου να συζητηθούν τρόποι αύξησης της ασφάλειας και πρόληψη- αποτροπή φαινομένων όπως αυτό του Σαββάτου.

Ο κ. Πιερίδης, ο οποίος ήταν παρών στο επεισόδιο του Σαββάτου, είπε πως ενώ το πάρτι που διοργάνωσαν, ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, βρισκόταν σε εξέλιξη στο χώρο εμφανίστηκαν και νεαρά άτομα που δεν είχαν σχέση με το σχολείο, και σε ανύποπτο χρόνο μαθητής δέχθηκε γροθιά στη μύτη, από κάποιον εξ αυτών που του προκάλεσε αιμορραγία. Πρόσθεσε ότι οι γονείς του μαθητή προσέτρεξαν να διαπιστώσουν τι συνέβη και τότε ο δράστης ειδοποίησε άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος και 6 άτομα εμφανίστηκαν στον χώρο και κτύπησαν τον πατέρα του τραυματισμένου μαθητή.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες είπε ότι αυτό που γνωρίζει είναι ότι το βράδυ που σημειώθηκε το επεισόδιο, προσάχθηκαν στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής 2 άτομα συριακής καταγωγής και ο πατέρας του μαθητή, προσθέτοντας ότι μετά την πάροδο δύο ωρών ήταν ελεύθεροι.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι από τις εξετάσεις που έγιναν, τα δύο ανήλικα πρόσωπα επιχείρησαν να εισέλθουν στο ίδιο Γυμνάσιο τη Δευτέρα, δεν σχετίζονται με το περιστατικό του περασμένου Σαββάτου, αλλά αφορούν διαφορετικό περιστατικό.

Περίπολο της Αστυνομίας εντόπισε τα δύο πρόσωπα, που οδηγήθηκαν στον τοπικό αστυνομικό Σταθμό, όπου έτυχαν χειρισμού στη βάση της Νομοθεσίας που αφορά στα παιδιά σε σύγκρουση με τον Νόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ