Σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στη Λεμεσό μετά την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του κεντρικού αγωγού υδατοπρομήθειας, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη 29 Οκτωβρίου.

Οι εργασίες, οι οποίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου βελτιωτικού έργου για την αναβάθμιση της υδατικής υποδομής της πόλης, είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής νερού σε μεγάλο μέρος της Λεμεσού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού, οι τεχνικές εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, ωστόσο για λόγους ασφάλειας και ομαλής επαναλειτουργίας του δικτύου, η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει σταδιακά. Η πλήρης ροή του νερού σε όλες τις περιοχές της Λεμεσού αναμένεται να επανέλθει μέχρι αργά το βράδυ.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης απευθύνει έκκληση για κατανόηση και συνεργασία από το κοινό, υπογραμμίζοντας ότι το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης.