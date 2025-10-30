Με νόμο οι λαμπρατζιές το Πάσχα - Εντός Νοεμβρίου νομοσχέδιο στη Βουλή

Μετά την περσινή αναταραχή, με την κατάθεση του νομοσχεδίου την υστάτη, αρχής γενομένης από το επόμενο Πάσχα, οι λαμπρατζιές θα ανάψουν στη βάση των προνοιών του νέου νόμου. Το αρχικό νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μερικές βδομάδες πριν από το περασμένο Πάσχα. Με τις πρώτες διαφωνίες που εκφράστηκαν, κυρίως από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ετοιμάστηκε νέο, αναθεωρημένο νομοσχέδιο το οποίο εξασφάλισε τη σύμφωνο γνώμη της πλειοψηφίας των επηρεαζομένων. Λόγω της πίεσης του χρόνου, το νομοσχέδιο δεν συζητήθηκε πριν από το Πάσχα (σ.σ. του 2025). Η συζήτηση επανήρχισε μετά τις θερινές διακοπές, με σαφώς καλύτερους αιωνούς. Κατόπιν διαβούλευσης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήμοι και κοινότητες κατέληξαν στην τελική μορφή του νομοσχεδίου. Μοναδική διαφωνία που καταγράφηκε ήταν της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία εν τέλει απέσυρε τις διαφωνίες που είχε, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να δηλώνει ότι συμφωνεί με το τελικό κείμενο και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Με αυτά τα δεδομένα, το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση πιθανόν εντός Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, στις 19 Απριλίου 2026, το Μεγάλο Σάββατο, θα είναι σε ισχύ το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το πασχαλινό έθιμο. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για κάθε ναό δύναται να διοργανωθεί μια και μόνο λαμπρατζιά, να τοποθετείται μόνο σε σημείο κοντά σε ναό, νοουμένου ότι πληρούνται προς τούτο οι όροι πυρασφάλειας και το σημείο αυτό ευρίσκεται τουλάχιστον τριάντα μέτρα μακριά από τον ναό. Η προετοιμασία και το άναμμα λαμπρατζιάς εντός κρατικού ή ιδιωτικού δάσους απαγορεύονται και η τοποθέτηση λαμπρατζιάς σε ακίνητη ιδιοκτησία τρίτου προσώπου χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή του δεν επιτρέπεται.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η λαμπρατζιά αποτελείται από μικρή σε όγκο ποσότητα καθαρής ξυλείας, μη εμποτισμένης από χημικά υλικά, της οποίας η διάμετρος βάσης και το ύψος δεν υπερβαίνουν τα τρία μέτρα. Το κόστος, η μεταφορά και η τοποθέτηση των υλικών της λαμπρατζιάς, καθώς και ο έλεγχος ότι η λαμπρατζιά δεν εγκαταλείπεται άσβεστη, αποτελούν ευθύνη του διοργανωτή της λαμπρατζιάς. Η προετοιμασία για σκοπούς ανάμματος της λαμπρατζιάς αρχίζει τη Μεγάλη Τετάρτη και μπορεί να εκτείνεται μέχρι η ώρα 16:00 του Μεγάλου Σαββάτου. Το άναμμά της γίνεται μεταξύ των ωρών 23:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και 01:00 της Κυριακής του Πάσχα.