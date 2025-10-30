Δήμαρχος Λευκάρων: «Ψέματα και γελοιότητες» από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις τ/κ περιουσίες (ηχητικό)

Σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, κάνοντας λόγο για «ψέματα και γελοιότητες».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Σοφοκλέους απάντησε στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου, με την οποία απορρίφθηκαν οι καταγγελίες του Δήμου, σημειώνοντας ότι κονδύλια για τη συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών δεν αξιοποιήθηκαν σωστά.

Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας», υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος έχει επανειλημμένα ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για παρανομίες, χωρίς να λάβει απάντηση.

Ο κ. Σοφοκλέους υποστήριξε ότι διαθέτει συγκεκριμένα ονόματα και στοιχεία, τα οποία είναι έτοιμος να παραδώσει στις αρμόδιες αρχές, καλώντας το Υπουργείο να μεταβεί στα Λεύκαρα για να τα παραλάβει. Προειδοποίησε, τέλος, ότι αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση, ο Δήμος θα εξετάσει νομικά μέτρα, κάνοντας λόγο για «πράξεις, παραλείψεις και αδιαφάνεια» από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών.

