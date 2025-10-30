Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς - Ο καιρός σήμερα

Παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα οι θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και το απόγευμα στα δυτικά βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σαββατοκύριακο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΚΑΙΡΟΣ

