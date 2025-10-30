Σοβαρή η κατάσταση ποδηλάτη που κτυπήθηκε από όχημα στη Λεμεσό

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 41χρονου ποδηλάτη, ο οποίος κτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα στη Λεμεσό, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10.50 το βράδυ της Τετάρτης, 49χρονος ενώ οδηγούσε, στην οδό Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό, σε κάποιο σημείο του δρόμου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτύπησε με το αυτοκίνητό του 41χρονο ποδηλάτη.

Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σοβαρή, αναφέρεται.