Σύλληψη 16 προσώπων στη Λάρνακα για παράνομη εργασία σε υπό ανέγερση οικοδομή

Συνολικά 16 πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη εργασία σε υπό ανέγερση οικοδομή στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αστυνομίας και της ΥΑΜ με στόχο την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας στο πλαίσιο των ενεργειών για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης, διενεργήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη επιχείρηση από το Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Λάρνακας.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε υπό ανέγερση οικοδομή στην επαρχία Λάρνακας, ελέγχθηκαν συνολικά 21 άτομα, εκ των οποίων οι 16 εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι και τα 16 πρόσωπα «συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό σταθμό, όπου, αφού ανακρίθηκαν και κατηγορήθηκαν γραπτώς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Επιπλέον, ένα ακόμη πρόσωπο εντοπίστηκε να βρίσκεται παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα πρόσωπα απασχολούνταν από τέσσερις διαφορετικούς εργοδότες, οι οποίοι κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στον αστυνομικό σταθμό για εξέταση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, διαπίστωσαν παραβάσεις και επέδωσαν στους εργοδότες ειδοποίηση διαπίστωσης παράβασης για αδήλωτη εργασία.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα συνεχίσει τους στοχευμένους ελέγχους με στόχο την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργοδότησης.

ΚΥΠΕ