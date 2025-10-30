Ανανεώθηκε η κράτηση του… κατάδικου - Συνεννοούνταν με βιντεοκλήσεις από τις Κεντρικές

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε εκ νέου το πρωί της Πέμπτης ο κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών που βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση ως ύποπτος για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η δικηγόρος του υπόπτου δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του για ακόμα οκτώ μέρες και το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ο 30χρονος κατάδικος που εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές, εμπλέκεται στην υπόθεση μέσα από την «αλυσίδα» της μοτοσικλέτας. Συγκεκριμένα, πρόσωπο που βρίσκεται επίσης υπό κράτηση (αναφέρεται τον 30χρονο) αγόρασε για λογαριασμό του κατάδικου τη μοτοσικλέτα. Μάλιστα φέρεται σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσίασε η Αστυνομία, ότι ο κατάδικος ζητούσε επίμονα από τον επίσης 30χρονο από τη Λευκωσία (τελεί υπό κράτηση για την υπόθεση) να του βρει μία μοτοσικλέτα για να προχωρήσουν στην αγορά της, έναντι οικονομικού αντιτίμου. Ο 30χρονος από τη Λευκωσία ισχυρίζεται ότι βρήκε μία μοτοσικλέτα και τη μετέφερε σε συγκεκριμένο σημείο, στέλνοντας μάλιστα ακριβή τοποθεσία στον κατάδικο στο κινητό του τηλέφωνο. Η εν λόγω μοτοσικλέτα εντοπίστηκε από την Αστυνομία και κάπου εκεί η «δουλειά» χάλασε.

Ακολούθως, οι δύο τσακώθηκαν μεταξύ τους αφού ο κατάδικος δεν πίστευε τον 30χρονο και θεωρούσε ότι τον είχε ξεγελάσει. Τότε, τον έπεισε ότι θα του έβρισκε άλλη μοτοσικλέτα και τελικά αγόρασαν την μοτοσικλέτα του 45χρονου πρώην ποδοσφαιριστή. Κατά τη συνάντηση στην οικία του 45χρονου για την αγορά της μοτοσικλέτας (στην παρουσία του 30χρονου και του 58χρονου που βρίσκονται υπό κράτηση), σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία, τηλεφώνησαν και με βιντεοκλήση στον κατάδικο για να λάβουν την έγκριση του για την αγορά. Ο εν λόγω ύποπτος, υποστηρίζει ότι άφησε εκ νέου τη μοτοσικλέτα στο σημείο που είχαν συνεννοηθεί και την προηγούμενη φορά, προσθέτοντας ότι την επόμενη μέρα πέρασε από εκεί και δεν ήταν εκεί, θεωρώντας ότι την παρέλαβε το πρόσωπο που έστειλε ο κατάδικος.

Ταυτόχρονα, στην αίτηση για την ανανέωση της κράτησης έγινε αναφορά και σε μία δεύτερη μαρτυρία που ισχυρίζεται ότι ο κατάδικος τηλεφώνησε σε συγκεκριμένο πρόσωπο για να του πει να βρει μία μοτοσικλέτα και να την μεταφέρει σε συγκεκριμένη επαρχία, έναντι οικονομικού οφέλους.