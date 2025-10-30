Απάντηση ΥΠΕΣ στις επικρίσεις Δημάρχου Λευκάρων: Διακόπηκε κονδύλι €20.000 λόγω κακής διαχείρισης (ηχητικό)

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Ανθή Λακκοτρύπη, σχολίασε σήμερα τις κατηγορίες του Δημάρχου Λευκάρων περί πλιάτσικου και παρανομιών στην περιοχή, στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά». Όπως δήλωσε, «ως Υπηρεσία και γενικότερα ως Υπουργείο Εσωτερικών τηρούμε μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε είδος παρανομίας όσον αφορά τις τουρκοκυπριακές περιουσίες και τη διαχείρισή τους».

Η κ. Λακκοτρύπη επισήμανε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε περίπου 5.000 συμβάσεις μίσθωσης πανγκύπρια, που αφορούν επαγγελματικά υποστατικά και ανύχτους χώρους, καθώς και συμβάσεις με τοπικές αρχές». Όπου εντοπίστηκαν παραβιάσεις, «λήφθηκαν τα ανάλογα δικαστικά και άλλα μέτρα για την επαναφορά της νομιμότητας». Παράλληλα, τον περασμένο Μάιο ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των περιουσιών.

Σχετικά με τις καταγγελίες για παρανομίες στα Λεύκαρα, η κ. Λακκοτρύπη υπογράμμισε ότι «δεν συμμερίζομαι την άποψη του δημάρχου για πλιάτσικο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες στα Λεύκαρα. Η Υπηρεσία δεν κλείνει τα μάτια σε καμία παρανομία». Όπως εξήγησε, «στα Λεύκαρα υπάρχουν περίπου 50 κατοικίες για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και 7 κατοικίες που είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν για εξοχικούς σκοπούς. Οι κατοικίες αυτές παραχωρήθηκαν βάση σχεδίου, καθώς ήταν ασύμφορες για επισκευή από την Υπηρεσία, και το κόστος των επισκευών και της συντήρησης επιβαρύνει τον μισθωτή μέχρι σήμερα».

Αναφερόμενη στα κονδύλια, σημείωσε ότι, «στον προϋπολογισμό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών υπάρχει ειδική πρόνοια 20.000 ευρώ για έργα στήριξης των κατοικιών στα Λεύκαρα, ενώ επιπλέον κονδύλια καλύπτουν καθαρισμούς κτιρίων και ανοιχτών χώρων». Για το 2024, πρόσθεσε, «δεν δόθηκε οποιοδήποτε ποσό, καθώς ο Δήμος δεν είχε προβεί σε εργασίες. Από εδώ και στο εξής, τα έργα θα γίνονται από την Υπηρεσία και, αν χρειαστεί, θα αυξηθεί το κονδύλι μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού».

Σχετικά με τους χρήστες των παραχωρημένων υποστατικών, η κ. Λακκοτρύπη τόνισε ότι «υπάρχουν και πρόσφυγες και μη πρόσφυγες, καθώς τα υποστατικά είχαν δοθεί με βάση προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Σήμερα, όμως, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η παραχώρηση σε μη πρόσφυγες δεν επιτρέπεται».

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας επανέλαβε ότι «η τελευταία συνάντηση με τον δήμαρχο Λευκάρων έγινε στις 22 Οκτωβρίου, παρουσία του Προέδρου και μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων. Τότε σημείωσε, δεν αναφέρθηκαν παρανομίες ή κακοδιαχείριση. Οι σημερινές καταγγελίες ακούγονται πρώτη φορά».

Τέλος, σημείωσε ότι προγραμματίζεται επίσκεψη των τεχνικών της Υπηρεσίας στον Δήμο, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, «για καταγραφή όλων των υποστατικών ώστε να εντοπιστούν προβλήματα στατικότητας και παρανομίες. Χρειάζεται διάλογος και καλή θέληση για σωστή διαχείριση».

Ακούστε το ηχητικό: