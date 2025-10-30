Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέα αναβολή στη «δίκη» του προέδρου της τ/κ συντεχνίας «Basin-Sen» Αλί Κισμίρ

Πηγή: ifj.org

Η επόμενη «δικάσιμος» έχει οριστεί για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Η «δίκη» του προέδρου της τουρκοκυπριακής συντεχνίας ένωσης εργαζομένων στον Τύπο (Basin-Sen), δημοσιογράφου και συγγραφέα Αλί Κισμίρ, στο «ανώτατο δικαστήριο» αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου. Η υπόθεση αφορά άρθρο που είχε δημοσιεύσει την περίοδο των προηγούμενων «προεδρικών εκλογών» και για το οποίο κατηγορείται.

Κατά την «ακροαματική διαδικασία» την Πέμπτη στο «ανώτατο δικαστήριο», τον κ. Κισμίρ εκπροσώπησε ο πρόεδρος του τ/κ «δικηγορικού συλλόγου», Χασάν Εσένταγλι. Η επόμενη «δικάσιμος» έχει οριστεί για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να ακουστούν οι θέσεις των δύο πλευρών και να καθοριστεί ημερομηνία έκδοσης απόφασης.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΔΙΚΗΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

