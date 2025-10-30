Απόσυρση της απόφασης για το μνημείο στο ΕΚ ζητά από τη Μέτσολα ο Ερχιουρμαν

Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αναφορικά με την απόφαση για μνημείο προς τιμή των θυμάτων και αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής του 1974, κάνοντας λόγο για «μονομερή» και «πολιτική» απόφαση, που δεν αντικατοπτρίζει τις «ιστορικές πραγματικότητες» στην Κύπρο. Μιλά για έλλειψη εκπροσώπησης των Τ/κ στο Ευρωκοινοβούλιο που ανοίγει τον δρόμο για τέτοιες αποφάσεις και ζητά την «απόσυρση» της συγκεκριμένης απόφασης.

Όπως μεταδίδεται από τα τουρκοκυπριακά μέσα, ανακοίνωση του γραφείου του Τ/κ ηγέτη αναφέρει πως στην επιστολή του ο Έρχιουρμαν λέει πως η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη τους Τ/κ αγνοούμενους.

Αναφέρεται σε «απάνθρωπες ενέργειες και εξαφανίσεις που στοχοποίησαν Τ/κ κατά την περίοδο 1963-1974» για τις οποίες, όπως λέει, θα έπρεπε επίσης να γίνεται αναφορά «αν οι προθέσεις ήταν ειλικρινείς».

Ακόμη ασκεί κριτική για την αναφορά στο ψήφισμα σε τουρκική κατοχή και ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για «νόμιμη επέμβαση» της Τουρκίας το 1974, στη βάση των συνθηκών του 1960, ενώ λέει ότι υιοθέτηση αυτής της ορολογίας «ισοδυναμεί με το να βασίζει κανείς το επιχείρημά του αποκλειστικά στο αφήγημα της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Παραπέμπει ακόμη στην αποστολή της ΔΕΑ, η οποία έχει την ευθύνη για ανεύρεση σορών που ανήκουν σε Ε/κ και Τ/κ αγνοούμενους και την επιστροφή τους στις οικογένειές τους.

Καταλήγει, λέγοντας πως η τ/κ πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται με καλή πίστη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Πηγή: ΚΥΠΕ