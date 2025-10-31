Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνεχίζει η ίδια, απαράδεκτη κατάσταση στις Δύμες - Δύο μήνες μετακίνησαν μερικά μόνο αυτοκίνητα (βίντεο)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Ο κοινοτάρχης Χριστάκης Θεοχάρους απορρίπτει τα περί ολιγωρίας και ανοχής από την κοινότητα, ζητώντας «να δούμε την ουσία»

Εξακολουθεί να υφίσταται ο σοβαρός κίνδυνος για πυρκαγιά στην κοινότητα Δύμες της επαρχίας Λεμεσού αφού, δύο και βάλε μήνες μετά το δημοσίευμα του «Π», το «νεκροταφείο» παλιών αυτοκινήτων εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο δάσος. Επισήμως ο κοινοτάρχης λέει σ...

