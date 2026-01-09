«Θα παράσχουμε στήριξη στη Συρία εφόσον ζητηθεί» λέει το τουρκικό ΥΠΑΜ

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, μετά την αναζωπύρωση συγκρούσεων στις 6 Ιανουαρίου μεταξύ του συριακού στρατού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) σε συνοικίες του Χαλεπίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δαμασκός διεξάγει αντιτρομοκρατική επιχείρηση με στόχο την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών, ενώ η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να παράσχει στήριξη εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.

Το τουρκικό Υπουργείο λέει ότι η τουρκική στάση εδράζεται στις αρχές της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και στο δόγμα «ένα κράτος, ένας στρατός», απορρίπτοντας τη δημιουργία παράλληλων ένοπλων δομών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στην Άγκυρα ότι οι SDF «παίζουν σε δύο ταμπλό», υποστηρίζοντας ότι συντονίζονται με το Ισραήλ και υπονομεύουν την εθνική ενότητα της Συρίας. Μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία στηρίζει τις συνομιλίες που αφορούν ΗΠΑ, Συρία και Ισραήλ, με στόχο τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο Χαλέπι επιβεβαιώνουν προειδοποιήσεις της Άγκυρας και κάλεσε τις SDF να αποχωρήσουν από την πόλη και να αποστρατιωτικοποιήσουν τις περιοχές, ώστε η συριακή Κυβέρνηση να αποκαταστήσει την ομαλότητα και την παροχή υπηρεσιών. Επανέλαβε ότι καμία κυρίαρχη χώρα δεν αποδέχεται παράλληλες δομές εξουσίας.

Ο Φιντάν γνωστοποίησε επίσης ότι η Τουρκία είχε εντατικές επαφές τις τελευταίες δύο ημέρες με τη Συρία και τις ΗΠΑ για την αποτροπή περαιτέρω αιματοχυσίας, κατηγορώντας τις SDF ότι δεν έχουν ανταποκριθεί σε μηνύματα και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που προέρχονται από τον φυλακισμένο ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Στον τουρκικό Τύπο, οι δηλώσεις αποδίδονται με τίτλους που εστιάζουν στην κριτική προς τις SDF και στις προειδοποιήσεις της Άγκυρας για την κατάσταση στη Συρία.

