Videogate: «Είναι σαν φιλενάδα μου, αν τον καλέσω θα απαντήσει»: Τι λέει ο Χρυσοχόος για τον Χριστοδουλίδη

Την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη περιγράφει στο βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ ο επιχειρηματίας και CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργος Χρυσοχόος.

Συγκεκριμένα ο κ. Χρυσοχόος αναφέρει ότι «μπορώ να του μιλήσω ελεύθερα, τον βλέπω κάθε δύο εβδομάδες», προσθέτοντας ότι μπορεί να τον καλέσει άμεσα και θα απαντήσει. «Η σχέση μας είναι μεγάλο πλεονέκτημα», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου».

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας απέρριψε τις δηλώσεις που του αποδίδονται στο βίντεο, δηλώνοντας στον «Π» ότι είναι αποσπασματικές και εκτός πλαισίου. Υποστήριξε επίσης ότι οι σχετικές δηλώσεις δεν αφορούσαν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αλλά άλλο πολιτικό πρόσωπο το οποίο δεν κατονόμασε.

Σε νέες δηλώσεις στον «Π» ο κ. Χρυσοχόος υποστήριξε ότι δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Δεν είχε καμία επικοινωνία με τον ΠτΔ»

Για το θέμα που προέκυψε τοποθετήθηκε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο επιχειρηματίας δεν είχε καμία σχέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Μάλιστα στην προσπάθειά του να πείσει το κοινό, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023 «ο κ. Χρυσοχόος απέστειλε μήνυμα όταν εκλέγηκε ο Πρόεδρος για να τον συγχαρεί, και ο Πρόεδρος δεν απάντησε καν».

«Δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο»

Υπενθυμίζεται ότι χθες κυκλοφόρησε βίντεο από τον λογαριασμό Emily Thompson (@EmilyTanalyst) στην πλατφόρμα Χ, το οποίο δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχόο.

Σε δηλώσεις στον «Π», ο κ. Χρυσοχόος ανέφερε ότι αρχικά είχε μια διαδικτυακή επικοινωνία με τους φερόμενους επενδυτές, οι οποίοι πρότειναν συνάντηση στο Λονδίνο στα τέλη Νοεμβρίου. Υποστήριξε επίσης ότι το βίντεο είναι προϊόν χειραγώγησης, με διαφορετικές συνομιλίες να έχουν συρραφεί εκτός πλαισίου.

Πάντως στο βίντεο γίνεται αναφορά στο Ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης της πρώτης κυρίας, Φιλίππας Καρσερά και σε κάποιο σημείο δείχνει τον κ. Χρυσοχόο να λέει ότι «δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο», προσθέτοντας ότι η Cyfield δαπανά συνολικά €250.000 ετησίως για δωρεές, αναφέροντας πως βρίσκεται σε κάθε φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνουν ο Πρόεδρος ή η Πρώτη Κυρία.

Ο κ. Χρυσοχόος δήλωσε στον «Π» ότι τα λεγόμενά του έχουν αλλοιωθεί και ότι οι 250 χιλιάδες ευρώ είναι ετήσιες δαπάνες της εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και είναι όλα καταγεγραμμένα.

