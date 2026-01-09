Videogate: Δύο χρόνια «φλέρταραν» με το Προεδρικό - Σειρά επαφών με τους «επενδυτές» στο Λονδίνο και στην Ολλανδία

Η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει άμυνα στην πολιτική καταιγίδα που προκάλεσε η ανάρτηση στην πλατφόρμα "X" βίντεο διάρκειας 8 λεπτών στον οποίο καταγράφονται συνομιλίες που ρίχνουν βαριά σκιά για "μαύρο" πολιτικό χρήμα με το επιχείρημα ότι πρόκειται για μια "υβριδική δραστηριότητα" με στόχο να κατασκευαστεί ένα οπτικοακουστικό υλικό που θα πλήττει την αξιοπιστία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κύπρου.

Επιχείρηση παραπλάνησης, με την έννοια ότι οι δημιουργοί του βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές, ενός family fund, για να φτάσουν μέχρι και το γραφείο του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδης, φαίνεται ότι ύπηρξε και όπως αποδείχθηκε ήταν πετυχημένη καθώς πράγματι οι διάλογοι προκαλούν πολλά ερωτηματικά.

Ο "Π" πληροφορείται ότι οι "επενδυτές" προσέγγισαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη πριν δύο χρόνια (!) και έχτισαν σχέση μαζί του. Υπήρξε σειρά επαφών στο Λονδίνο και στην Ολλανδία, όπου έλεγαν ότι εδρεύει η εταιρεία τους (αν και οι επαγγελματικές επαφές δεν έγιναν σε γραφεία, αλλά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια), και ο κ. Λακκοτρύπης προχώρησε στη σύναψη συμβολαίου για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες έλαβε και αμοιβή. Ο κ. Λακκοτρύπης κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στην Αστυνομία στο πλαίσιο της υποβολής παραπόνου.

Μετά την ανάρτηση του επίμαχου βίντεο στο "Χ" οι "επενδυτές" και κάθε ηλεκτρονικό τους ίχνος (email, ιστότοπος) εξαφανίστηκε.

Η υπομονή και η μεθοδικότητα που επέδειξαν δείχνει ότι διέθεταν χρήματα και υποστήριξη για να φτάσουν στο στόχο τους.

Προφανώς δεν πρόκειται για δημοσιογραφική εργασία, καθώς στο βίντεο δεν υπάρχει αναφορά σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, ούτε αναφορά σε δημοσιογραφική ομάδα. Αυτή είναι και η διαφορά με το ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα για τα "χρυσά διαβατήρια".

Στο ερώτημα ποιοι είναι οι δημιουργοί μπορούν να γίνουν πολλές εικασίες, με την κυβέρνηση να προωθεί το σενάριο μιας επιχειρήσης οργανωμένης από κράτος, δείχνοντας μάλιστα προς τη Ρωσία.

Το σενάριο της διεξαγωγής "υβριδικής επιχειρήσης" από ξένη δύναμη δημιουργεί από μόνο του ερωτηματικά για το πως οι πράκτορες αυτή της ξένης δύναμης κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το Προεδρικό.

