Ένωση Συντακτών Κύπρου: Ζητά τέλος στην ατιμωρησία για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων

Όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται ατιμώρητα, το ρεπορτάζ πεθαίνει και μαζί του η ικανότητά μας να ζητάμε από την εξουσία να λογοδοτήσει, λέει η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), ζητώντας πάταξη των εγκλημάτων σε βάρος δημοσιογράφων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τερματισμού της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα κατά Δημοσιογράφων που τιμάται κάθε χρόνο στις 2 Νοεμβρίου.

«Από την καθιέρωση αυτής της επετειακής ημέρας από τα Ηνωμένα Έθνη πριν από 12 χρόνια, ο εκφοβισμός και η βία που ασκείται κατά δημοσιογράφων συνεχίζουν να αυξάνονται», λέει η ΕΣΚ και ενώνει τη φωνή της με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, συμμεριζόμενη τις ανησυχίες της.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΚ σημειώνει ότι από τις αρχές του 2025, τουλάχιστον 99 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η πλειοψηφία σε εμπόλεμες ζώνες: 50 στη Γάζα, 8 στην Ουκρανία και 6 στο Σουδάν, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιοσύνης (IFJ). Σύμφωνα με την UNESCO, μόνο μία στις δέκα δολοφονίες δημοσιογράφων διερευνάται.

«Όταν ένας δημοσιογράφος σκοτώνεται και το έγκλημα μένει ατιμώρητο, δεν χάνεται απλώς μια ζωή. Αυτή η τραγωδία, η οποία είναι πολύ συχνή παγκοσμίως, μεταφέρει επίσης το μήνυμα ότι η δολοφονία δημοσιογράφων είναι αποδεκτή», λέει.

Η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι μια καθολική ευθύνη και ανήκει σε όλους μας, προσθέτει.

Αναφέρει ακόμη πως «στην Κύπρο τα πράγματα μπορεί να μην είναι άκρως ανησυχητικά. Ωστόσο, υπήρξαν, και πρόσφατα μάλιστα, κρούσματα βίαιης συμπεριφοράς κατά δημοσιογράφων».

«Ακόμα περιμένουμε την έρευνα της Αστυνομίας για τη βία που ασκήθηκε σε βάρος δημοσιογράφου του Συγκροτήματος ‘Διάλογος’ σε διαδήλωση έξω από το ΥΠΕΞ στις 2 Οκτωβρίου 2025», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΚ.

ΚΥΠΕ