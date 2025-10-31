Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σφετερισμοί: Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η κ. Ματθαίου διαφώνησε με την απόφαση και ζήτησε χρόνο για να τη μελετήσει ώστε να πάρει τα απαραίτητα νομικά μέτρα που χρειάζεται.

Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας που κατηγορείται για σφετερισμό ε/κ γης στα κατεχόμενα, σε σχέση με την κατάθεση που έδωσε μετά τη σύλληψή της στο ΤΑΕ Αρχηγείου, αποφάσισε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Αυτό είχε ζητήσει η υπεράσπιση, θεωρώντας ότι η λήψη κατάθεσης της Γερμανίδας έχει γίνει με παράνομο τρόπο. Νωρίτερα αυτόν το μήνα το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε σε προηγούμενη «δίκη εντός δίκης» ότι η έρευνα στις αποσκευές της και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος, καθιστώντας τα τεκμήρια «αντισυνταγματικά» και «ανεπίτρεπτα».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5, 6 και 7 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ

