Σφετερισμοί: Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Νέα «δίκη εντός δίκης» στην υπόθεση εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας που κατηγορείται για σφετερισμό ε/κ γης στα κατεχόμενα, σε σχέση με την κατάθεση που έδωσε μετά τη σύλληψή της στο ΤΑΕ Αρχηγείου, αποφάσισε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Αυτό είχε ζητήσει η υπεράσπιση, θεωρώντας ότι η λήψη κατάθεσης της Γερμανίδας έχει γίνει με παράνομο τρόπο. Νωρίτερα αυτόν το μήνα το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε σε προηγούμενη «δίκη εντός δίκης» ότι η έρευνα στις αποσκευές της και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος, καθιστώντας τα τεκμήρια «αντισυνταγματικά» και «ανεπίτρεπτα».

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η κ. Ματθαίου διαφώνησε με την απόφαση και ζήτησε χρόνο για να τη μελετήσει ώστε να πάρει τα απαραίτητα νομικά μέτρα που χρειάζεται.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5, 6 και 7 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ