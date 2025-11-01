Νέες καθυστερήσεις για τον παραλιακό Περβολιών - Ημιτελές από το 2017

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η δεύτερη φάση κατασκευής του παραλιακού πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου Περβολιών.

Ένα έργο που παραμένει ημιτελές εδώ και πολλά χρόνια (από το 2017), αφού μόνο η πρώτη φάση έχει υλοποιηθεί. Απαντώντας σχετικό ερώτημα του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Πασιουρτίδη, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου μ’ επιστολή του, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2025, αναφέρει ότι αυτή την περίοδο είναι σ’ εξέλιξη η ετοιμασία των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και η μελέτη φύτευσης και άρδευσης, διαδικασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Ο κ. Ιωάννου υπενθυμίζει ότι για τη Β΄ Φάση του έργου είχε γίνει τον Μάιο του 2024 δημόσια παρουσίαση στο αμφιθέατρο του Κ.Σ. Περβολιών, όπου κλήθηκαν να παραστούν ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της περιοχής, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού και αρμόδια τμήματα και φορείς. Κατά την παρουσίαση, όπου τα σχέδια ήταν διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον κάθε ενδιαφερόμενο, προέκυψαν κάποια αιτήματα τόσο από τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού όσο και από κατοίκους, οι περιουσίες των οποίων βρίσκονται κατά μήκος του χώρου στάθμευσης. Τα αιτήματα αυτά λήφθηκαν υπόψη στον τελικό καταρτισμό των σχεδίων, εξού και, σύμφωνα πάντα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, προέκυψε η νέα καθυστέρηση στην προώθηση του έργου.

Ο υπουργός Εσωτερικών τονίζει πως ο σχεδιασμός του έργου και η αξιολόγηση των όποιων αιτημάτων έγιναν με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των κατοίκων της περιοχής, προσθέτοντας ότι κατά μήκος του παραλιακού έργου υπάρχουν επεμβάσεις, οι οποίες για σκοπούς υλοποίησης της δεύτερης φάσης θα αρθούν από τον εργολάβο με την έναρξη του κατασκευαστικού συμβολαίου. Τα έξοδα θα συμπεριληφθούν στο έργο. Ο ΥΠΕΣ γνωστοποιεί, ακόμα, ότι η αρμόδια υπουργική επιτροπή έχει εγκρίνει την παραχώρηση χαλάρωσης με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας για την κατασκευή αποδυτηρίων, στεγάστρων και χώρου στάθμευσης. Επίσης, αναμένεται η έγκριση του αιτήματος χαλάρωσης για την κατασκευή μικρού περιπτέρου εντός του χώρου στάθμευσης. «Η προκήρυξη του διαγωνισμού υπολογίζεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 και η έναρξη του έργου τον Ιούνιο του 2026», υπογραμμίζει ο κ. Ιωάννου. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Τμήμα Πολεοδομίας.

Το τελικό κόστος του έργου θα προκύψει από την επιμέτρηση των τελικών σχεδίων. Το κράτος θα συνεισφέρει τα 2/3 της δαπάνης.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 20 μήνες.