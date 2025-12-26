Με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι λύσεις στα χέρια μας. Επ.02

Είναι ανοιχτό ακόμα το παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του Κυπριακού;

Το διαδικτυακό portal της εφημερίδας “Πολίτης” μεταδίδει σειρά επεισοδίων vodcast με πρόσωπα της δημόσιας ζωής που μέσα από τη δράση τους καταπιάνονται με τις πιο καίριες πτυχές του Κυπριακού.

Τις συνεντεύξεις κάνει ο δημοσιογράφος Κυριάκος Πιερίδης.

Η Κύπρος χρειάζεται όσο ποτέ προηγουμένως το δημόσιο διάλογο και ενημερωμένους πολίτες.

Πώς θα φθάσουμε στη μια Κύπρο, ευρωπαϊκή και επανενωμένη;

Υπάρχει μομέντουμ, αλλά ποιες είναι οι δικές μας ευθύνες;

Οι λύσεις είναι στα χέρια μας. Αντλούμε από τις προηγούμενες εμπειρίες, σκεφτόμαστε σκεφτούμε διαφορετικά στα πιο δύσκολα διλήμματα!

Ας μιλήσουμε επί της ουσίας:

Τι θα σημαίνει η επίλυση για την ασφάλεια;

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη;

Πώς προετοιμάζουμε την κοινωνία;

Όλες οι συνεντεύξεις θα είναι διαθέσιμες στo Youtube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πολίτη.

Εκπαίδευση και Συμφιλίωση: Δύο Έννοιες που συναντιούνται;

Στο επεισόδιο αυτό συνομιλούμε με τον καθηγητή Μιχαλίνο Ζεμπύλα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρόεδρο της Τεχνικής Δικοινοτικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Θέμα μας η σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τη συμφιλίωση σε έναν τόπο που εξακολουθεί να ζει τις συνέπειες μιας μακρόχρονης διαίρεσης.

Πόσο απέχουμε — ή πόσο κοντά είμαστε — στο να υλοποιήσουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες της ειρηνικής συνύπαρξης;

Η εμπειρία του καθηγητή από τη θητεία του στην Επιτροπή φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο σημαντικές στιγμές συνεργασίας, αλλά και τις ανοιχτές πληγές του πολιτικού και εκπαιδευτικού συστήματος.

Ποιο μήνυμα στέλνει το πρόσφατο ζήτημα με το πρόγραμμα Imagine;

Μια συζήτηση με ειλικρίνεια, προβληματισμό και πολιτικό βάθος για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να μην είναι απλώς γνώση — αλλά εργαλείο ειρήνης.