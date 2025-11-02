Στη «φάκα» της ΥΚΑΝ 26χρονος μετά από καταδίωξη: Βρήκαν ναρκωτικά και πέραν των €2600 στην κατοχή του (φώτος)

Ποσότητες κοκαΐνης, μεικτού βάρους 110 γραμμαρίων, κάνναβης μεικτού βάρους 730 γραμμαρίων, και χρηματικό ποσό ύψους 2,680 ευρώ, η προέλευση του οποίου διερευνάται, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών-ΥΚΑΝ. Τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη άντρα ηλικίας 26 ετών, στην κατοικία του οποίου εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά και το χρηματικό ποσό.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ, γύρω στις 5.00 το απόγευμα χθες Σάββατο, εντόπισαν τον 26χρονο να οδηγά αυτοκίνητο και να κάνει στάση με το όχημα του, σε περιοχή στη Λεμεσό. Τον κάλεσαν να παραμείνει στο σημείο για έλεγχο, ωστόσο ο 26χρονος εκκίνησε το αυτοκίνητο του και αφού προσέκρουσε στο περιπολικό όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα στη διαδρομή που ακολούθησε για να διαφύγει.

Σε σημείο της διαδρομής, τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν τον 26χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του για αυτόφωρα αδικήματα τροχαίας. Ακολούθησαν έρευνες στο διαμέρισμα όπου ο 26χρονος διαμένει, καθώς και σε αποθήκη του διαμερίσματος. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 110 γραμμαρίων και πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 730 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό ύψους, 2,680 ευρώ.

Με τον εντοπισμό των ναρκωτικών, ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα. Στη συνέχεια εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) διερευνά την υπόθεση.

