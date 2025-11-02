Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θερμή υποδοχή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία του ΔΗΣΥ - Τον υποδέχθηκε η μπάντα του Χαλκάνωρα Ιδαλίου (βίντεο, φώτος)

Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, όπως και στελέχη και μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον Έλληνα Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης, τα Κεντρικά Γραφεία του κόμματος, μετά το 12ο μνημόσυνο του πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, όπως και στελέχη και μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με ενθουσιασμό και συγκίνηση, λόγω των στενών δεσμών μεταξύ των δύο κομμάτων και της διαχρονικής φιλίας Ελλάδας και Κύπρου.

Κατά την άφιξή του, Έλληνα Πρωθυπουργού, η μπάντα του Χαλκάνωρα Ιδαλίου έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην τελετή, αποδίδοντας τιμές στον φιλοξενούμενο ηγέτη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: 

ΚΥΠΡΟΣΔΗΣΥΚυριάκος ΜητσοτάκηςΠρόεδρος ΔΗΣΥ

