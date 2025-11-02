Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συναγερμός στην Αστυνομία: Βρέθηκαν 7 πιστόλια σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία

Εντοπίστηκαν μετά την αξιολόγηση πληροφοριών και έρευνες που διεξήχθησαν σε συγκεκριμένο χώρο - Αναμένονται τα αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων.

Επτά πιστόλια, τα οποία εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν από άνδρες της Αστυνομίας σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία, θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ μέλος του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα πιστόλια βρέθηκαν μετά την αξιολόγηση πληροφοριών και έρευνες που διεξήχθησαν σε συγκεκριμένο χώρο.

Ερωτηθείς εάν οι πληροφορίες συνδέουν τα όπλα με συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση, αλλά ανεμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων.

Συμπλήρωσε ότι οι έρευνες της Αστυνομίας για τα πιστόλια συνεχίζονται.

