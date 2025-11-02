Κύπρος-Μπαχρέιν: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας - Τι προβλέπει (φώτος)

Η Αυτού Υψηλότητα, Αντιστράτηγος Σεΐχης Νάσερ μπιν Χαμάντ Αλ Χαλίφα, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Διοικητής της Βασιλικής Φρουράς και Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας του Βασιλείου του Μπαχρέιν και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Κύπρου, στο πλαίσιο του 21ου Περιφερειακού Συνεδρίου Ασφαλείας “Manama Dialogue 2025”.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, την κυπριακή πλευρά εκπροσώπησε ο Τάσος Τζιωνής, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσία του Σεΐχη Χαλίντ μπιν Άλι Αλ Χαλίφα, Αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, καθώς και του Σεΐχη Άχμεντ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Χαλίφα, Προέδρου του Γραφείου Στρατηγικής Ασφάλειας.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Σεΐχης Νάσερ μπιν Χαμάντ Αλ Χαλίφα τόνισε ότι η υπογραφή του Μνημονίου εντάσσεται στο όραμα του Μπαχρέιν για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για στρατηγικό βήμα που ενδυναμώνει τη συνεργασία με την Κύπρο, συμβάλλει στην ανάπτυξη δικτύων ασφαλείας και υποστηρίζει τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας των δύο χωρών και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σεΐχης Νάσερ μπιν Χαμάντ Αλ Χαλίφα πρόσθεσε ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ του Βασιλείου του Μπαχρέιν και της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν σημειώσει συνεχή ανάπτυξη σε διάφορους τομείς, και η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει αμοιβαία εμπιστοσύνη και προθυμία για αποτελεσματική συνεργασία υπό το φως των παγκόσμιων εξελίξεων, ιδιαίτερα στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας.

Το μνημόνιο προβλέπει συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ασφάλειας, εκπαίδευση και συνεχή συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και στήριξη των προσπαθειών για εδραίωση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. Περιλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων και την αντιμετώπιση μελλοντικών κοινών προκλήσεων ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση των στρατηγικών δομών και στις δύο χώρες.

Η Αυτού Υψηλότητα και ο κ. Τζιωνής συζήτησαν σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και εξέτασαν την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ του Βασιλείου του Μπαχρέιν και της Κυπριακής Δημοκρατίας.