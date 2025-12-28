Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου χειρουργήθηκε για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο για βουβωνοκήλη.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε το Σάββατο σε επέμβαση αποκλεισμού φρενικού νεύρου για επίμονο λόξυγγα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε χθες Σάββατο σε χειρουργική επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου» για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα που τον ταλαιπωρούσε, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, σε ανάρτησή της σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθως, οι θεράποντες ιατροί δήλωσαν ότι απέκλεισαν το δεξί φρενικό νεύρο, ενώ προγραμμάτισαν νέα χειρουργική επέμβαση σε 48 ώρες για να αποκλείσουν και το αριστερό.

Το φρενικό νεύρο είναι ένα από τα σημαντικότερα στο σώμα, ξεκινά από την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού και ελέγχει την κίνηση του διαφράγματος. Όταν δυσλειτουργεί, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου είχε εισαχθεί την Τετάρτη σε νοσοκομείο για εγχείρηση βουβωνοκήλης.

Καταδίκη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος

Τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρου, έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης και έδωσε άδεια προκειμένου ο 70χρονος πρώην πρόεδρος να διακομιστεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε δήλωση που εξέδωσε κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου εξέφρασε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του γιου του, Φλάβιο Μπολσονάρου, στις προεδρικές εκλογές του 2026.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

