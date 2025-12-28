Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko, επέβαινε σε κλεμμένο όχημα

Στη σύλληψη του τράπερ Ivan Greko προχώρησαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Γλυφάδας, καθώς επέβαινε σε όχημα, του οποίου είχε δηλωθεί η υπεξαίρεση από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Μαζί του ήταν στο αυτοκίνητο άλλοι δύο νεαροί άνδρες, με τον έναν να κατηγορείται και για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς είχε στην κατοχή του μικρή ποσότητα κάνναβης. Αυτό που προκαλεί ερωτήματα, όμως, είναι ότι ο τράπερ είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Ιούλιο με τον όρο του κατ´ οίκον περιορισμού και της ηλεκτρονικής επιτήρησης, όρους που φαίνεται ότι έχει παραβιάσει.

Βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από την εταιρεία που διαχειρίζεται το «βραχιολάκι» του τράπερ ότι εκείνος βγήκε εκτός της περιοχής που επιτρέπεται.

Ο τράπερ είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο μαζί με άλλα δύο άτομα για την υπόθεση βίαιης αρπαγής του γιου κοσμηματοπώλη τον οποίο είχαν μεταφέρει σε ερημική περιοχή και εκεί με βία και ψυχολογική πίεση του απέσπασαν χρήματα. Αρχικά οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν αποφασίσει την προφυλάκισή του αλλά λίγο καιρό αργότερα κατάφερε να αποφυλακιστεί υπό όρους.

