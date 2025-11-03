Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και την πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου - Βροχές και σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντή.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα νοτιοδυτικά και δυτικά τμήματα του νησιού νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχή στο εσωτερικό και τα ανατολικά.Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα