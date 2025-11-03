Τιμητική διάκριση του Πέτρου Πετρίδη με το χρυσό μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου στη Νήσο Σαλαμίνα Αττικής

O Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλαμίνας "Το Καφενείο των Ιδεών" (που περιλαμβάνει την εφημερίδα και το ραδιόφωνο Η Φωνή της Σαλαμίνας , το Θέατρο της Κούλουρης»), απένειμε στον δημοσιογράφο, ποιητή, σκηνοθέτη και ιδρυτή της Πολιτιστικής Ομάδας Νέας Υόρκης «Η Κύπρος μας» Πέτρο Πετρίδη, το χρυσό μετάλλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου –Βεργίνας και το μετάλλιο και έπαινο του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων, για την προφορά του στα γράμματα και στον Πολιτισμό της Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σαλαμίνας, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δημήτρης Μπόγρης».

Όπως αναφέρεται με τη διάκριση αυτή τιμώνται άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό και έχουν κοινωνική προσφορά, στον ελληνικό χώρο, στην Κύπρο, καθώς και σε άλλες χώρες, όπως επίσης και οργανισμοί στους τομείς της Πολιτικής, της Επιστήμης, των Γραμμάτων και Τεχνών, για την κοινωνική προσφορά τους και για τις αξιόλογες επιτεύξεις τους.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 1985, με σκοπό την αναγνώριση και ηθική στήριξη ανθρώπων και οργανισμών οι οποίοι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Έκτοτε έχουν τιμηθεί με τη διάκριση αυτή επιστήμονες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, αθλητές, ερευνητές, οργανώσεις, οργανισμοί, σύλλογοι, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές και άλλες ομάδες. Στα χρόνια αυτά τα οποία πέρασαν, έχουν τιμηθεί και αποδεχθεί τη ηθική αυτή αναγνώριση πολλοί επώνυμοι κι ανώνυμοι, καταλήγει το δελτίο τύπου.