Οι δικαιούχοι του επιδόματος του Αρχιεπισκόπου Γεώργιου - Όλες οι λεπτομέρειες (ηχητικό)

Στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 & 97,6, ο θεολόγος και εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, εξήγησε ότι «τα τελικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη σε επεξεργασία, αλλά μπορούμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τα κριτήρια και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων».

Τα βασικά κριτήρια δικαιούχων είναι «ένας από τους δύο γονείς να είναι Ελληνοκύπριος και ορθόδοξος, ενώ το παιδί να είναι βαπτισμένο». Παρά τις συζητήσεις για διεύρυνση των δικαιούχων σε οικογένειες διαφορετικής θρησκείας, ο κ. Ευσταθίου τόνισε ότι «το επίδομα αυτό είναι στοχευμένο και αποτελεί προέκταση της ευαισθησίας της Αρχιεπισκοπής και του ίδιου του Μακαριωτάτου».

Το επίδομα προορίζεται να καλύψει οικογένειες με ιδιαίτερες ανάγκες και θα χορηγείται σε διάφορα στάδια της ζωής του παιδιού: «κατά τη βάπτιση, στην είσοδο στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, καθώς και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα». Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, τον προϋπολογισμό της Αρχιεπισκοπής, που ξεκινά από περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά, με παροχή τεχνικής υποστήριξης για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ «τα πρώτα επιδόματα αναμένεται να δοθούν τα Χριστούγεννα», όπως ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, με επίσημη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει εντός των ημερών.

