Τ/κ Τύπος: Σε αναμονή ο Έρχιουρμαν για επίσημη πρόσκληση από την Άγκυρα

Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, δεν έχει λάβει, μέχρι στιγμής «επίσημη πρόσκληση» από την Άγκυρα για να επισκεφθεί την Τουρκία, γράφει ο Τ/κ Τύπος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της διαδικτυακής «Bugün Kıbrıs», η σιωπή αυτή από την τουρκική πλευρά προκαλεί αίσθηση, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιδιώκει εντατικές "διπλωματικές επαφές". Στα πολιτικά παρασκήνια της Άγκυρας εκφράζεται η εκτίμηση ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν, ενδέχεται να καθυστερεί την πρόσκληση υπό τον φόβο αντιδράσεων από τον ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος διαφωνεί με την ιδέα της επιστροφής στις συνομιλίες για  ομοσπονδιακή λύση. 

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος  Ερντογάν, σε πρόσφατη ομιλία του, έστειλε μηνύματα με αναφορά στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι «λαμβάνουμε ισχυρά μηνύματα ότι στο νέο ιμπεριαλιστικό παιχνίδι που στήνεται στην περιοχή μας, επιχειρείται να προστεθεί και η Κύπρος. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους στον αγώνα τους για δικαιώματα στη βάση της λύσης δύο κρατών».

ΚΥΠΕ

